"Neki novi momenti u odnosu na inicijalne zahtjeve sindikata su se dogodili i moramo to malo razmotriti. Analizirat ćemo to sve do sljedećeg sastanka i vidjet ćemo hoćemo li uspjeti postići dogovor. Ovo sve skupa nije gotovo", kazao je Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.