Nakon lošeg izbornog rezultata vodstvo SDP-a donijelo je nekoliko teških odluka. Na sjednici koja je u tijeku, kako se neslužbeno čuje, raspustili su stranačka tijela u Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku. To znači da nema izbacivanja članova iz članstva u spomenutim organizacijama već da je vodstvo stranke "razvlastilo" samo one koji su te organizacije do sada vodili, prenosi Večernji.