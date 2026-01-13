Novi cjenici u domovima za starije: "Nije to poskupljenje, već novi način obračuna cijene"

Prema novom cjeniku Doma za starije u Belom Manastiru, koji će se primjenjivati za osobe koje budu primane u dom od 1. siječnja ove godine, ekonomska cijena jednokrevetne sobe, ovisno o vrsti usluge, kreće se od 900 do 1.310 eura, dvokrevetna soba plaćat će se se po ekonomskoj cijeni od 810 do 1.170 eura, dok se ekonomska cijena smještaja u trokrevetnoj ili četverokrevetnoj sobi kreće od 820 do 1.120 eura.