Oglas

Johann Wadephul

Njemački šef diplomacije nakon sastanka s Rubijom: O Grenlandu odlučuju Grenlanđani

author
N1 info / Hina
|
13. sij. 2026. 06:53
Johann Wadephul
AFP / BAY ISMOYO / AFP / BAY ISMOYO

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul izjavio je u ponedjeljak da saveznici u NATO-u moraju surađivati ​​na sigurnosti te da bi Grenland i Danska trebali odlučiti o budućnosti otoka, za koji američki predsjednik Donald Trump kaže da bi trebao pripasti Sjedinjenim Državama.

Oglas

Wadephulovi komentari, nakon sastanka s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijom, uslijedili su usred rastućih napetosti oko namjera Washingtona prema Grenlandu, autonomnoj regiji Danske za koju Trump kaže da je vitalna za sigurnost SAD-a.

Wadephul je rekao da su njegovi razgovori s Rubijom bili prijateljski i intenzivni te da su naglasili važnost saveza između europskih zemalja i Sjedinjenih Država. No, ponovio je mišljenje drugih europskih političara u odbacivanju Trumpove otvorene namjere da preuzme kontrolu nad Grenlandom, prkoseći svojim saveznicima u NATO-u.

„Sigurnost u sjevernom Atlantiku ojačat ćemo samo ako radimo zajedno, solidarno i ujedinjeno“, rekao je novinarima. „Dakle, što se tiče pitanja koja se tiču ​​Grenlanda i Danske, na Grenlandu je da odluči, na ljudima na Grenlandu je da odluče.“

Sukob oko Grenlanda potaknuo je produbljivanje strahova u Europi oko budućnosti NATO saveza, za koji je danska premijerka Mette Frederiksen rekla da bi bio okončan ako Sjedinjene Države zauzmu otok.

Wadephul je rekao da su se on i Rubio složili oko važnosti saveza u nastojanjima da se osigura trajni mir u Ukrajini te je rekao da su obojica predani takozvanim odredbama članka 5. NATO ugovora koje obvezuju države članice da brane napadnutu državu članicu.

„A u ovom razdoblju neizvjesnosti i kriza, ovo je od odlučujuće važnosti. To je jasan signal Rusiji da ne bi trebala pokušavati ugroziti NATO savez“, rekao je.

Teme
Danska Grenland Johann Wadephul NATO savez grenland

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ