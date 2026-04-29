Svađa u Saboru zbog izbora ustavnih sudaca: "U ovoj priči nema nevinih"

"Nakon što je sedam puta blokirao proces izbora predsjednika Vrhovnog suda, javnost uvjerava da je opozicija ta koja blokira proces izbora ustavnih sudaca, pazite koji je to đon obraz. Opozicija ne dozvoljava ili, prema njegovim riječima, blokira to da premijer kadrovira Ustavni sud, da, s ponosom ću to reći. Da sam ga mogla spriječiti kad je birao Soptu ili Turudića ili Mikulića, blokirala bih ga, ali tad su mu bile dovoljne ručice obične većine. Naše ručice za to Plenkovićevo kadroviranje neće dobiti", poručila je.