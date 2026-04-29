profesor s fpzg-a
Goran Čular o ustavnim sucima: Da biste prihvatili Plenkovićevu argumentaciju, morate se praviti da druge stvari ne vidite
Gost naše Tine Kosor Giljević u N1 studiju uživo bio je profesor Goran Čular s FPZG-a. Razgovarali su u sagi oko odabira ustavnih sudaca i okršaju između oporbe i vlasti.
"To je proces koji dugo traje. Želio bih napomenuti jednu opću stvar. Odnosi vlasti i opozicije su prilično slični u svim državama, ali ono što je jednako jest to da postoje situacije u kojima se, institucionalno, ustavno ili zakonski, traži suradnja", kaže profesor Goran Čular, komentirajući spor između vlasti i oporbe oko odabira ustavnih sudaca.
"Ovo je jedna takva situacija. Od 2010. godine, kada smo propisali da se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinski podrazumijeva se suradnja između vlasti i opozicije jer je jako teško da vlast sama osvojiti dvije trećine i kontrolirati taj proces. To onda od političkih elita traži da drugačije pristupaju toj stvari nego svakodnevnoj političkoj borbi ili argumentaciji oko rješavanja drugih problema", kazao je.
Dodao je kako argumentacija premijera Andreja Plenkovića ne stoji u potpunosti.
"To se kod nas ne događa, sve veća polarizacija probila je u hrvatski parlament i to se na ovom primjeru jako dobro vidi. Danas smo čuli i dugo izlaganje premijera Plenkovića. On ima argumentaciju, ali da biste je prihvatili, morate se praviti da druge stvari ne vidite", rekao je pa nastavio.
"Trgovina nije najgora stvar u politici"
"Upravo je HDZ u jednom trenutku potpuno politički neodgovorno, neki su rekli neustavno, vezao to za izbor predsjednika Vrhovnog suda i to je opteretilo cijelu situaciju. Ne znam je li se prije par dana nagoviještalo da bi do tako nečega moglo doći. Dvije strane surađuju i razgovaraju, ali očito je da je onog trenutka kada je HDZ odlučio da na Odboru sam predloži Hrvatskom saboru sva tri suca, to bila točka nakon koje se više nije moglo...
Kada imate velike većine koje se traže, uvijek dolazi do trgovine. Trgovina nije najgora stvar u politici, dosta toga se i za javni interes može trgovati. Ne moramo uvijek to koristiti u pejorativnom smislu."
Čular, dalje, smatra da trenutni mehanizam odabira ustavnih sudaca nikada neće omogućiti da na toj poziciji budu objektivno najbolji kandidati.
"Uvijek ćemo brojati"
"Dvotrećinska većina izbora sudaca nikada neće podrazumijevati da će tu doći objektivno najbolji pravnici u Hrvatskoj. Nema teorije. Oni 'ničiji' trebali bi imati šanse. Nekada je to direktna veza politike s Ustavnim sudom, ali nekada nije direktna. Oni imaju svoj svjetonazor, imaju pravničko i ljudsko dostojanstvo. Ali naprosto se podrazumijeva da i u Ustavnom sudu sjede ljudi različitih svjetonazora. Uvijek će to biti podijeljeno, uvijek ćemo brojati", kaže.
Pa ipak, smatra da najveću odgovornost za nastalu situaciju snosi sam premijer.
"Pokazalo se da je Plenković unio najviše problema oko postizanja dogovora između HDZ-a i opozicije. Mislim da je bilo načina, ali za to morate imati mirnu i trezvenu atmosferu, koje nije bilo. Bilo je načina da se pokuša, da se uključi ostatak oporbe, uvijek postoje nekakva rješenja, ali je pretpostavka u dobroj vjeri, a oni to nisu bili."
"Stranke uvijek vode računa o svojim interesima"
Dakle, sve se svodi oko stranačkih interesa, što je, kako kaže naš gost, djelomično razumljivo, ali u ovom slučaju mora biti sekundarno javnom interesu.
"Stranke uvijek vode računa o stranačkim interesima, ali postoje situacije kada stranka ne može ići preko onoga što je temeljni javni interes, a to je popuniti maksimalni broj ustavnih sudaca. U javnom interesu je da Ustavni sud ima propisanih 13 sudaca."
Tvrdi da će trenutačni, 'krnji' USUD teže donositi odluke.
"Ustavni sud će se puno teže usuglašavati oko svojih odluka. To posljedično ide za tim da će se te odluke teže donositi. A moguće je da će se u društvenom i političkom okruženju događati stvari kada bi se Ustavni sud trebao intervenirati. Sam ili kada mu se netko obrati."
Čular smatra da je Ustavni sud u posljednjih desetak godina trebao reagirati na neke situacije, ali svejedno nije.
"Mi već nekoliko godina, čak i u sferi politike, imamo dosta stvari koje su jako ustavno problematične. Desetak godina se ponavljaju. Na neke od njih, po mom mišljenju, Ustavni trud trebao je reagirati, pa nije. Imate od 2015. zakazivanje sjednice parlamenta, razrješavanje ministara od strane premijera, gdje ulazimo na pola puta do kancelarske vlade, koju naš ustav ne pretpostavlja."
"Imate i jednu situaciju koja je meni potpuno neprihvatljiva. Znate da hrvatski parlament ima 150 zastupnika trenutačno. Mi imamo zakonske stvari koje osiguravaju da parlament ne padne ispod broja zastupnika koji su izabrani. O tome nitko ne govori jer vrlo vjerojatno do te situacije neće doći. Imate niz takvih stvari. Ne znate što je bolje - da Ustavni sud bude zakočen ili ne", pita se Goran Čular.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare