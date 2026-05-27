Ruska propaganda u srcu Europe: Kako je Fedorova iz zabranjenog RT-a ušla u francuske mainstream medije

Nedavni nastup na CNewsu, u kojem je komentirala govor Vladimira Putina povodom Dana pobjede, potaknuo je novu prijavu francuskom regulatoru za medije. Valérie Hayer, saveznica predsjednika Emmanuela Macrona i čelnica liberalne grupacije Renew u Europskom parlamentu, upozorila je da se na taj način u mainstream medijima šire stavovi koji "nose jasan pečat Kremlja”.