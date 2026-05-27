ANALIZA POLITICA
Ruska propaganda u srcu Europe: Kako je Fedorova iz zabranjenog RT-a ušla u francuske mainstream medije
Bivša direktorica RT France Xenia Fedorova postala je česta gošća francuskih konzervativnih televizijskih i radijskih emisija, gdje iznosi stavove bliske Kremlju o Ukrajini, NATO-u i europskoj sigurnosti
Oglas
Iako je ruski državni medij RT zabranjen u Europskoj uniji nakon ruske invazije na Ukrajinu, Fedorova je pronašla novu platformu unutar medijskog carstva konzervativnog milijardera Vincenta Bolloréa, ponajviše na televiziji CNews i radiju Europe 1.
Xenia Fedorova, nekadašnja bliska suradnica glavne urednice RT-a Margarite Simonjan, vodila je RT France iz Pariza sve do gašenja kanala 2022. godine.
Danas se redovito pojavljuje u emisijama u kojima bez većeg osporavanja iznosi ruske narative, poput tvrdnje da je "Zapad produžio rat u Ukrajini”, upozorava Politico.
Takvi nastupi izazivaju zabrinutost među francuskim političarima i stručnjacima za dezinformacije, posebno uoči predsjedničkih izbora 2027. godine.
"Šire se stavovi s jasnim pečatom Kremlja"
Nedavni nastup na CNewsu, u kojem je komentirala govor Vladimira Putina povodom Dana pobjede, potaknuo je novu prijavu francuskom regulatoru za medije. Valérie Hayer, saveznica predsjednika Emmanuela Macrona i čelnica liberalne grupacije Renew u Europskom parlamentu, upozorila je da se na taj način u mainstream medijima šire stavovi koji "nose jasan pečat Kremlja”.
Fedorovina prisutnost u francuskim medijima otvara pitanje granica europskih sankcija protiv ruske propagande. Iako su RT i Sputnik ugašeni, njihovi bivši novinari i urednici i dalje mogu djelovati kroz druge medijske platforme.
Macron je još 2017. godine, tijekom susreta s Putinom u Versaillesu, javno optužio RT i Sputnik da nisu mediji nego "instrumenti utjecaja”, nakon što je njegov stožer optužio ruske medije za širenje dezinformacija tijekom predsjedničke kampanje.
Fedorova redovita komentatorica na francuskom CNewsu
RT France nikada nije postao masovno gledan kanal, ali je imao važnu političku ulogu, posebno tijekom prosvjeda "Žutih prsluka”, kojima je davao izrazito naklonjeno medijsko praćenje.
Nakon gašenja RT Francea Fedorova je ostala u Francuskoj, objavila memoare i postala redovita komentatorica na CNewsu.
Kritičari tvrde da se njezini stavovi sve više prelijevaju i na druge voditelje i komentatore te televizije.
Francuske vlasti zasad imaju ograničen manevarski prostor jer nema dokaza da Fedorova prima novac od Kremlja, iako brojni političari smatraju da njezino djelovanje predstavlja oblik stranog političkog utjecaja.
Pročitajte više
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas