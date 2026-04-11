Vremenska prognoza

Čeka nas stabilan i sunčan vikend, uz blagi porast temperature

Bojan Lipovšćak
11. tra. 2026. 08:16
PIXABAY
Pixabay / Ilustracija

Donosimo vam vremensku prognozu našeg meteorologa dr. Bojana Lipovšćaka.

Nalazimo se pod utjecajem grebena visokog tlaka Azorske anticiklone, dok ciklonalni poremećaji prolaze sjeverno od Alpa i uglavnom djeluju na promjenu naoblake. Manja količina nestabilnog zraka prodrijet će sutra u tijeku dana nad zapadno Sredozemlje te će se formirati plitka ciklona nad Genovskim zaljevom. Njezin utjecaj na vrijeme u našim krajevima očekujemo sutra u drugoj polovini dana kao pojačano jugo. Jugo će donijeti i veće količine vlažnog nestabilnog zraka sa Sredozemlja te će
na  priobalnim planinama doći do stvaranja naoblake a kišu očekujemo od ponedjeljka poslijepodne i to najprije na sjevernom Jadranu. 

U ovakvim vremenskim prilikama prognoziramo stabilan i sunčan vikend, uz blagi
porast temperature. Maksimalna temperatura zraka sutra će porasti i do 23∘C.

Zbog vedre noći u unutrašnjosti je u noći na nedjelju  moguć slab mraz, kada će minimalna temperatura u meteorološkom zaklonu na 2 metra iznad tla pasti na oko 3∘C, dok će pri tlu na 10 centimetara visine biti oko 0∘C. Na Jadranu i uz Jadran najniže noćne temperatrure oko 8C. U noći s ponedjeljka na utorak zbog utjecaja Genovske ciklone i s njom povezane  oslabljene  front prognoziramo skretanje vjetra sa juga na sjeverac i sjeveroistočnjak  uz povremeno umjerene do jake udare a na
Jadranu jaku buru. Temperatura zraka u manjem padu tako da će dnevni maksimumi biti oko 15∘C, a najniže noćne oko 4∘C.

Od utorka do četvrtka promjenljivo do pretežno oblačno uz povremenu slabu do mjestimice umjerenu  kišu.  Od četvrtka do kraja tjedna slijedi stabilizacija vremena uz promjenljivu naoblaku i dulja sunčana razdoblja te manji porast temperature zraka. Temperature zraka bit će proljetne u okviru prosjeka za mjesec travanj.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

