Čeka nas stabilan i sunčan vikend, uz blagi porast temperature
Donosimo vam vremensku prognozu našeg meteorologa dr. Bojana Lipovšćaka.
Nalazimo se pod utjecajem grebena visokog tlaka Azorske anticiklone, dok ciklonalni poremećaji prolaze sjeverno od Alpa i uglavnom djeluju na promjenu naoblake. Manja količina nestabilnog zraka prodrijet će sutra u tijeku dana nad zapadno Sredozemlje te će se formirati plitka ciklona nad Genovskim zaljevom. Njezin utjecaj na vrijeme u našim krajevima očekujemo sutra u drugoj polovini dana kao pojačano jugo. Jugo će donijeti i veće količine vlažnog nestabilnog zraka sa Sredozemlja te će
na priobalnim planinama doći do stvaranja naoblake a kišu očekujemo od ponedjeljka poslijepodne i to najprije na sjevernom Jadranu.
U ovakvim vremenskim prilikama prognoziramo stabilan i sunčan vikend, uz blagi
porast temperature. Maksimalna temperatura zraka sutra će porasti i do 23∘C.
Zbog vedre noći u unutrašnjosti je u noći na nedjelju moguć slab mraz, kada će minimalna temperatura u meteorološkom zaklonu na 2 metra iznad tla pasti na oko 3∘C, dok će pri tlu na 10 centimetara visine biti oko 0∘C. Na Jadranu i uz Jadran najniže noćne temperatrure oko 8C. U noći s ponedjeljka na utorak zbog utjecaja Genovske ciklone i s njom povezane oslabljene front prognoziramo skretanje vjetra sa juga na sjeverac i sjeveroistočnjak uz povremeno umjerene do jake udare a na
Jadranu jaku buru. Temperatura zraka u manjem padu tako da će dnevni maksimumi biti oko 15∘C, a najniže noćne oko 4∘C.
Od utorka do četvrtka promjenljivo do pretežno oblačno uz povremenu slabu do mjestimice umjerenu kišu. Od četvrtka do kraja tjedna slijedi stabilizacija vremena uz promjenljivu naoblaku i dulja sunčana razdoblja te manji porast temperature zraka. Temperature zraka bit će proljetne u okviru prosjeka za mjesec travanj.
