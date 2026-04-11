Čeka nas stabilan i sunčan vikend, uz blagi porast temperature

Zbog vedre noći u unutrašnjosti je u noći na nedjelju moguć slab mraz, kada će minimalna temperatura u meteorološkom zaklonu na 2 metra iznad tla pasti na oko 3∘C, dok će pri tlu na 10 centimetara visine biti oko 0∘C. Na Jadranu i uz Jadran najniže noćne temperatrure oko 8C. U noći s ponedjeljka na utorak zbog utjecaja Genovske ciklone i s njom povezane oslabljene front prognoziramo skretanje vjetra sa juga na sjeverac i sjeveroistočnjak uz povremeno umjerene do jake udare a na

Jadranu jaku buru. Temperatura zraka u manjem padu tako da će dnevni maksimumi biti oko 15∘C, a najniže noćne oko 4∘C.