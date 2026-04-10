Jakovina: Trump je pokazao da pamti i da ne voli "gubitnike"

"Mi smo u jednoj fazi svjetske povijesti sada da se ispituje, kupuje se vrijeme. Mi ne znamo hoće li u subotnji pregovori u Pakistanu doista nešto riješiti, da li je to možda trenutak u kojem će američki potpredsjednik za sebe izgraditi imidž kakvog dosad nije pokazao. Je li on netko tko će probati preuzeti MAGA bazu i vratiti se onom što su bila obećanja jedva prije godinu i pol dana u predizbornoj kampanji? Je li to ozbiljan udarac za one u administraciji, kao što je Marco Rubio, koji su podilazili američkom predsjedniku, koji su stali na njegovu stranu, koji su podržali njegove odluke, čak i u ovoj situaciji kad je izgledalo jasno, jer kad su sugestije eksperata, koliko se sada čuje, išle tome da Sjedinjene Države ne mogu bombardiranjem iznuditi promjenu režima."