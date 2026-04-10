Hrvatski turizam na "klimavim nogama": Prihodi padaju već treću godinu zaredom

Uobičajeno, poslodavci ističu i troškove rada, koji su, kako navode, u 2025. dosegnuli 27,6 posto prihoda, uz kumulativni rast plaća od oko 25 posto zadnje dvije godine. Kažu da u 2026. godini dodatni pritisak dolazi od novog kolektivnog ugovora i povećanja minimalne plaće te da oko dvije trećine poduzeća u anketi Hrvatske udruge turizma (HUT), očekuje rast troškova rada na razini povećanja minimalne plaće ili više.