Danas kišno, vjetrovito i hladno: Evo kakav nas tjedan očekuje

Nedjelja je već od jutra počela nepovoljno. U većem dijelu Hrvatske se tijekom noći naoblačilo, a jaka kiša je zahvatila veliki dio unutrašnjosti i sjeverni Jadran.
Duž obale puše jako, mjestimice i olujno jugo, a na kopnu je već zapuhao umjeren i pojačan sjeverni vjetar. U nastavku dana kišno, vjetrovito i hladno. U višim predjelima Gorskog kotara i Like bit će i snijega. Kasno poslijepodne i navečer sa sjeverozapada postupno smirivanje vremena i prestanak oborina.
U unutrašnjosti će puhati umjeren i jak sjeverac, na sjevernom Jadranu će već tijekom jutra jugo okrenuti na jaku i olujnu buru koja podno Velebita može imati i orkanske udare pa se očekuju ograničenja u prometu. Bura će se tijekom dana postupno širiti na Dalmaciju. Temperatura će na kopnu cijeli dan biti između 8 i 12 Celzijevih stupnjeva, u gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva.
Prvi dan novog tjedna nosi nam više suhog vremena, na Jadranu i sve više sunca. Još ću biti jake, na udare i olujne bure. Jutro će biti hladno, osobito u unutrašnjosti uz mjestimičnu maglu, a danju će malo zatopliti.
U nastavku tjedna nema više nekih jačih pogoršanja. Duž obale uglavnom suho i djelomično sunčano, a na kopnu će još povremeno biti oblačnije. Bura će oslabjeti, a temperatura zraka polagano rasti pa će novi tjedan ipak biti manje hladan.
