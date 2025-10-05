Danas kišno, vjetrovito i hladno: Evo kakav nas tjedan očekuje

U unutrašnjosti će puhati umjeren i jak sjeverac, na sjevernom Jadranu će već tijekom jutra jugo okrenuti na jaku i olujnu buru koja podno Velebita može imati i orkanske udare pa se očekuju ograničenja u prometu. Bura će se tijekom dana postupno širiti na Dalmaciju. Temperatura će na kopnu cijeli dan biti između 8 i 12 Celzijevih stupnjeva, u gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva.