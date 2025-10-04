Oglas

FOTO, VIDEO / Kaos zbog nevremena širom Europe! Bujice nose automobile, zatvorene škole, ima i mrtvih

N1 Info
04. lis. 2025. 12:43
A dog is walked by a woman as a large tree fallen over cars in a parking lot is pictured while strong winds during storm Amy hit Gothenburg, southern Sweden, on October 5, 2025. (Photo by Bjorn LARSSON ROSVALL / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT
AFP / BJORN LARSSON ROSVALL

Jedna je osoba poginula u Irskoj, dok su stotine tisuća kućanstava ostale bez električne energije.

Najmanje jedna osoba je poginula, a stotine tisuća kućanstava i tvrtki ostalo je bez struje nakon što je oluja Amy donijela vjetrove brzine do 145 kilometara na sat i obilne oborine diljem Velike Britanije i Irske.

U Sjevernoj Irskoj zabilježen je novi listopadski rekord udara vjetra od oko 148 km/h na području Londonderryja, piše Sky News, a prenosi Dnevnik.hr. U Irskoj je bez struje ostalo oko 184.000 objekata. 

Irska policija potvrdila je da se smrt muškarca u četrdesetim godinama u okrugu Donegal dovodi u vezu s nevremenom. U tom je području uvedeno crveno upozorenje, a stanovnicima je naloženo da ostanu u skloništima.

Britanska meteorološka služba izdala je žuto upozorenje koje pokriva gotovo cijelu zemlju, na opasne uvjete na cestama, poremećaje u javnom prijevozu, nestanke struje i opasne valove.

Najjači udari vjetra registrirani su i u sjevernoj Škotskoj i Walesu. ScotRail je priopćio da su pojedine željezničke pruge zatvorene, a na ostalima su uvedena ograničenja brzine, dok je mnogo škola u Sjevernoj Irskoj zatvoreno od jučer poslijepodne.

Meteorolozi prognoziraju da će najgori dio oluje proći do sutra, kada se očekuje da će se Amy premjestiti prema Skandinaviji.

Problemi i u Nizozemskoj

Nizozemski zračni prijevoznik KLM danas je otkazao 138 letova iz i prema amsterdamskoj zračnoj luci Schiphol zbog oluje Amy, koja je nastala iz sustava povezanog s uraganom Humberto.

Meteorološki zavod KNMI izdao je žuti stupanj upozorenja za veći dio zemlje, uz očekivane udare vjetra do 100 km/h, prenosi NL Times. 
KNMI upozorava da će vjetrovi u obalnim regijama danas dosezati 90–100 km/h, dok su u unutrašnjosti mogući udari do 80 km/h. Najugroženija su područja Waddenska otočja, Waddensko more, područje IJsselmeera, kao i dijelovi Sjeverne i Južne Nizozemske, Zeeland i Frizija. Upozorenja su na snazi od sinoć i vrijedit će do sutra ujutro za sjeverne obalne oblasti.

Na udaru Bugarska i Rumunjska

Vatrogasci u Bukureštu intervenirali su ukupno 351 puta zbog oluje koja je pogodila zemlju. 

Obilne kiše tijekom posljednja 24 sata izazvale su masovne poplave i u Bugarskoj. U Burgasu su ulice poplavljene, a škole zatvorene; situacija je ozbiljna i u drugim gradovima na jugu zemlje. Poplave su zahvatile i ljetovališta Sunčev Breg i Sveti Vlas.

U Plovdivu je javni prijevoz bio poremećen. Na sjeveru zemlje kiša se pretvorila u snijeg, blokirajući planinske prijevoje.

