FOTO, VIDEO / Kaos zbog nevremena širom Europe! Bujice nose automobile, zatvorene škole, ima i mrtvih

Meteorološki zavod KNMI izdao je žuti stupanj upozorenja za veći dio zemlje, uz očekivane udare vjetra do 100 km/h, prenosi NL Times.

KNMI upozorava da će vjetrovi u obalnim regijama danas dosezati 90–100 km/h, dok su u unutrašnjosti mogući udari do 80 km/h. Najugroženija su područja Waddenska otočja, Waddensko more, područje IJsselmeera, kao i dijelovi Sjeverne i Južne Nizozemske, Zeeland i Frizija. Upozorenja su na snazi od sinoć i vrijedit će do sutra ujutro za sjeverne obalne oblasti.