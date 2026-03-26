Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

FOTO, VIDEO / Meteoalarm u crvenom, snijeg je već zameo dio zemlje, najgore tek slijedi

author
Tea Blažević
|
26. ožu. 2026. 06:56
>
08:07
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Žestoka promjena je zahvatila Hrvatsku, ciklona je nad Jadranom, oblačno je diljem zemlje, kiša i pljuskovi se intenziviraju u kopnenim krajevima, na moru ima i grmljavine.

Snijeg pada u Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne unutrašnjosti, uz jak vjetar, promet je otežan.

U nastavku četvrtka očekuje se podebljavanje snježnog pokrivača, moguće su poplave uslijed obilne kiše, osobito na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara, Like te na karlovačkom području, upozorenje je to hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Meteoalarm je na najvišem - crvenom stupnju za područje sjevernog Jadrana i Gorskog kotara. Osim u gorskim predjelima, snijeg se prolazno očekuje i mjestimice u nizinama u nastavku dana. Osjetno će zahladnjeti, u dijelu unutrašnjosti i za 15-ak stupnjeva. Dojmu hladnoće doprinosit će snažan vjetar sjevernog smjera, kako na moru tako i na kopnu. 

Petak će biti vrlo nepovoljan, bit će vjetrovito, na moru uz jaku i olujnu buru, na kopnu uz jak sjeverac i sjeveroistočnjak. U unutrašnjosti će se podebljavati snježni pokrivač, osobito na području Gorske Hrvatske. Duž obale manje oborine, no još u Dalmaciji lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Za vikend smirivanje, ali još u subotu treba računati na kišu i snijeg, češće u unutrašnjosti nego na Jadranu.

U nedjelju uglavnom posvuda prestanak oborine i postupno toplije. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ