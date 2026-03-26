FOTO, VIDEO / Meteoalarm u crvenom, snijeg je već zameo dio zemlje, najgore tek slijedi
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Žestoka promjena je zahvatila Hrvatsku, ciklona je nad Jadranom, oblačno je diljem zemlje, kiša i pljuskovi se intenziviraju u kopnenim krajevima, na moru ima i grmljavine.
Snijeg pada u Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne unutrašnjosti, uz jak vjetar, promet je otežan.
U nastavku četvrtka očekuje se podebljavanje snježnog pokrivača, moguće su poplave uslijed obilne kiše, osobito na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara, Like te na karlovačkom području, upozorenje je to hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Meteoalarm je na najvišem - crvenom stupnju za područje sjevernog Jadrana i Gorskog kotara. Osim u gorskim predjelima, snijeg se prolazno očekuje i mjestimice u nizinama u nastavku dana. Osjetno će zahladnjeti, u dijelu unutrašnjosti i za 15-ak stupnjeva. Dojmu hladnoće doprinosit će snažan vjetar sjevernog smjera, kako na moru tako i na kopnu.
Petak će biti vrlo nepovoljan, bit će vjetrovito, na moru uz jaku i olujnu buru, na kopnu uz jak sjeverac i sjeveroistočnjak. U unutrašnjosti će se podebljavati snježni pokrivač, osobito na području Gorske Hrvatske. Duž obale manje oborine, no još u Dalmaciji lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom.
Za vikend smirivanje, ali još u subotu treba računati na kišu i snijeg, češće u unutrašnjosti nego na Jadranu.
U nedjelju uglavnom posvuda prestanak oborine i postupno toplije.
