Objavljena velika prognoza za kasnu zimu, evo što nas očekuje u veljači i ožujku

Podijeli :

Pixxabay/ilustracija

Prema velikoj prognozi za kasnu zimu, veljača i početak ožujka trebali bi biti blaži od uobičajenog.

Kako za DTN prognozira meteorolog Jens Bonewitz, malo je znakova da su pred nama dugotrajnija hladnija razdoblja. Tijekom veljače na istoku i sjeveroistoku Europe temperature bi trebale biti znatno iznad prosjeka, a prolazna hladnija razdoblja očekuju se u zapadnim i sjeverozapadnim regijama kontinenta.

Srušeni temperaturni rekordi, no zima i minusi vraćaju se u naše krajeve

Ipak, temperature bi trebale biti blizu ili malo iznad prosjeka. Glavna frontalna zona trebala bi biti sjevernije nego inače već početkom veljače, što omogućuje prodor blokova visokog tlaka zraka povremeno diljem Europe, no mali je rizik od hladnog zraka.

Ipak, s visokim tlakom tijekom zime uvijek postoji mogućnost mraznih i maglovitih noći. Frontalni sustavi vratit će se povremeno, donoseći povremene vlažne i vjetrovite uvjete, uglavnom sjeverozapadnoj i sjevernoj Europi, dok bi jugoistočna Europa i Sredozemlje mogli doživjeti neke poremećaje u vremenskim obrascima.

Očekuje se da će veći dio Europe iskusiti sušnije uvjere od normalnih, s ukupnom snagom vjetra ispod prosjeka.

Prognoza za ožujak i travanj

Slični uvjeti mogli bi se nastaviti u ožujku, što znači da bi temperature trebale biti blizu iznad prosjeka s najvećim anomalijama i dalje u istočnim područjima. Najvlažniji i najvjetrovitiji uvjeti trebali bi biti na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu Europe dok povremeni frontalni sustavi prelaze sjeverne geografske širine, dok bi Sredozemlje moglo biti podložno daljnjem razvoju niskog tlaka i lokalno vlažnom, pa čak i grmljavinskom vremenu.

S početkom travnja moglo bi doći do spuštanja visokog tlaka sjevernije. Iako je vjerojatnost za temperature blizu iznad prosjeka u većini područja, postoji više neizvjesnosti, a to bi moglo dovesti do većeg rizika od pojave hladnijih uvjeta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dvije riječi kojima roditelji stalno hvale svoju djecu, a nisu ni svjesni kakav dugoročni učinak imaju Prestanite koristiti ocat i bikarbonu za čišćenje odvoda: Ovaj prirodni sastojak djeluje u pet minuta