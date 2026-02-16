Oglas

veljača prevrtača

Stiže još jedan nalet zime, snijeg je moguć i u nizinama

author
N1 Info
|
16. velj. 2026. 07:10
snijeg, snijeg promet, zima
N1

Prvo jutro u novom radnom tjednu počinje suho i hladno, na kopnu uz mraz i minuse. Već tijekom dana stiže novo naoblačenje, a s njim i još jedan oborinski val.

Oglas

U većini predjela će poslijepodne i navečer biti kiše, u kopnenim krajevima ponegdje i susnježice, a u gorju i nešto snijega. Na Jadranu mjestimice može biti obilnijih pljuskova. Vjetar će ponovno kratkotrajno okrenuti na jugozapadni i južni, na Jadranu i pojačan. Najviša dnevna temperatura između 2 i 7°C, na Jadranu do 12 ili 13 Celzijevih stupnjeva.

Sutra, u utorak, više suhog vremena uz sunčana razdoblja. Vjetar će ponovno okrenuti na sjeverozapadnjak i buru koja duž obale ponegdje može biti umjerena i pojačana. Temperatura zraka bez veće promjene, na kopnu možda dva-tri stupnja viša nego danas.

Već u srijedu poslijepodne su u unutrašnjosti zemlje mogući novi kratkotrajni pljuskovi, a obilnije oborine će cijelu zemlju opet zahvatiti u drugom dijelu četvrtka i u noći na petak. Prije toga jako i olujno jugo duž obale i pojačan jugozapadni vjetar na kopnu pa će još malo zatopliti, ali s pogoršanjem vjetar će brzo okrenuti na jak sjeverac i olujnu buru što će tijekom petka posvuda donijeti novi pad temperature. S četvrtka na petak na kopnu je moguć snijeg, osobito u gorju, ali i u nekim nižim područjima. Za vikend izgleda mirnije.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ