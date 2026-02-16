Stiže još jedan nalet zime, snijeg je moguć i u nizinama

Već u srijedu poslijepodne su u unutrašnjosti zemlje mogući novi kratkotrajni pljuskovi, a obilnije oborine će cijelu zemlju opet zahvatiti u drugom dijelu četvrtka i u noći na petak. Prije toga jako i olujno jugo duž obale i pojačan jugozapadni vjetar na kopnu pa će još malo zatopliti, ali s pogoršanjem vjetar će brzo okrenuti na jak sjeverac i olujnu buru što će tijekom petka posvuda donijeti novi pad temperature. S četvrtka na petak na kopnu je moguć snijeg, osobito u gorju, ali i u nekim nižim područjima. Za vikend izgleda mirnije.