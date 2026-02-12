VREMENSKA PROGNOZA
Ugriz zime! Stižu naglo zahlađenje i olujna bura, snijeg je sve izgledniji i u nizinama
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno duž Jadrana i uz Jadran, mjestimično pada i kiša. U ostatku unutrašnjosti je manja naoblaka, ima i vedrih predjela, ali i maglovitih.
U nastavku četvrtka prevladavat će pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijim duž Jadrana i uz Jadran. Vjetar će biti južnog smjera, pojačan na moru, jugo, jugozapadnjak u gorju.
U noći na petak i tijekom petka ujutro još može biti kiše na istoku i jugu zemlje, sredinom dana i poslijepodne i u kopnenim krajevima, češće zapadnim i središnjim.
Subota donosi novo jače pogoršanje, mjestimice i obilniju oborinu duž Jadrana i uz Jadran. Jugo će zamijeniti bura, u unutrašnjosti će zapuhati sjeverac i sjeveroistočnjak tako da će zahladnjeti, zbog čega se prema večeri i tijekom noći očekuje snijeg u gorju.
U nedjelju će biti snijega u gorju, a kako će osjetno zahladnjeti, makar prolazno, snijeg je moguć i u nekim nizinama. Na moru će puhati jaka i olujna bura, zbog čega se očekuju poteškoće u prometu. Poslijepodne će se razvedravati sa zapada.
Novi tjedan počet će niskim temperaturama, mjestimice na kopnu i ispod -5, u gorju i desetak stupnjeva ispod nule spuštat će se temperature u noći i ujutro.
