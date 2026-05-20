Počela primjena novih EU pravila: Velike promjene za kratkoročni najam smještaja

Europska komisija još je 2022. predložila regulativu u okviru strategije za mala i srednja poduzeća i digitalno tržište, u trenutku kada su brojne europske destinacije, osobito veliki gradovi poput Pariza i Barcelone, upozoravale na rastući pritisak kratkoročnog najma na dostupnost stanovanja i lokalne zajednice. U obrazloženju uredbe navodi se da je jedan od ključnih problema bio nedostatak pouzdanih i standardiziranih informacija o identitetu iznajmljivača, lokaciji smještaja i trajanju najma, što je otežavalo oblikovanje javnih politika i nadzor nad tržištem.