Ćorić najavio paket antiinflacijskih mjera, a kreće i registar kućanstava. Evo o čemu se radi

Novinari su Ćorića pitali i o nasljedniku guvernera Borisa Vujčića koji 1. lipnja stupa na funkciju potpredsjednika Europske centralne banke. Izrazio je uvjerenje da će 1. lipnja biti inaugurirana nova osoba na poziciju guvernerke ili guvernera HNB-a. Rekao je i da nema favorite i kako sva imena koja su bila promovirana u javnosti iz HNB-a su njegovi kolege i stručnjaci, te je siguran da ko god bude izabran na tu funkciju da će svoj posao obavljati profesionalno i dobro.