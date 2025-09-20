Kako prepoznati simptome depresije kod vašeg djeteta

Iako većina roditelja čini veliku pogrešku prilikom procjenjivanja osjećaja kod djece, važno je osvijestiti da je depresija stvarna i česta pojava.
Depresija u djetinjstvu je ozbiljna i potrebno ju je pravilno tretirati, jer to nije samo privremeno stanje koje će nestati samo od sebe, piše klix.
Depresija kod djece može nastati zbog odvajanja od roditelja ili skrbnika, bolesti ili ozljede, zlostavljanja ili zanemarivanja. U pojedinim slučajevima, neobični događaji poput prometne nesreće ili djeca koja su svjedoci nasilja u obitelji također mogu razviti simptome depresije.
Što učiniti?
Znakovi depresije su različiti. Ono što roditelji mogu prepoznati na prvi pogled jest da je njihovo dijete možda uznemireno ili tužno. Kada su promjene u ponašanju djeteta ili bebe dovoljno ozbiljne, vrijeme je da roditelj potraži savjet pedijatra ili stručnjaka za mentalno zdravlje djece.
Neki znakovi koji mogu upućivati na depresiju kod djece su: loše raspoloženje, niska energija ili umor, plač, poteškoće s koncentracijom, promjene apetita ili obrasca spavanja, suicidalne sklonosti, intenzivan bijes ili preosjetljivost te socijalno povlačenje.
Uz to, genetski čimbenici igraju važnu ulogu – ako dijete ima roditelja koji boluje od depresije, veći je rizik da se depresija pojavi i kod njega. Preporučuje se savjetovanje i psihoterapija s ciljem poboljšanja psihičkog stanja djeteta, ali i cijele obitelji.
