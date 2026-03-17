Mjere štednje goriva: Ova zemlja je proglasila svaku srijedu neradnim danom

Sri Lanka je proglasila svaku srijedu neradnim danom za javne institucije kako bi se uštedjelo gorivo, dok se otočna država suočava s mogućim nestašicama nakon rata između SAD-a i Izraela s Iranom.
"Moramo se pripremiti za najgore, ali se nadati najboljem", rekao je predsjednik Anura Kumara Dissanayake na izvanrednom sastanku s visokim dužnosnicima u ponedjeljak.
Ovo je najnovija u nizu mjera štednje koje su poduzele azijske zemlje otkako je rat blokirao Hormuški tjesnac, kojim su ranije prolazili milijuni barela nafte iz Zaljeva prema regiji.
Gotovo 90% sve nafte i plina koji su prošle godine prolazili tim tjesnacem bilo je namijenjeno Aziji, najvećoj svjetskoj regiji uvoznika nafte, piše BBC.
Što rade druge azijske zemlje?
Drugdje u Aziji vlasti su posegnule za različitim mjerama štednje.
Na Tajlandu, primjerice, vlada potiče ljude da zamijene odijela majicama kratkih rukava kako bi se smanjila potreba za klimatizacijom, dok u Mjanmaru privatna vozila smiju prometovati samo svaki drugi dan, ovisno o registarskim oznakama.
Bangladeš je pomaknuo praznike za Ramazan na sveučilištima i uveo planska isključenja struje diljem zemlje radi uštede energije.
Na Filipinima su neke državne institucije uvele obvezan rad od kuće barem jedan dan u tjednu, dok je predsjednik Ferdinand Marcos Jr. zabranio neesencijalna putovanja u javnom sektoru.
Marcos je također najavio novčanu pomoć vozačima tricikala, poljoprivrednicima i ribarima kako bi im pomogao nositi se s rastom cijena goriva, u iznosu od 3.000 do 5.000 pesosa (50–84 dolara; 38–63 funte).
Vijetnam snažno potiče građane da više ostaju kod kuće kako bi uštedjeli gorivo. Vlada je također pozvala ljude da "voze bicikle, dijele prijevoz, koriste javni prijevoz i ograniče korištenje osobnih vozila kada to nije nužno".
Što još radi Šri Lanka?
Nova četverodnevna radna tjedna u Šri Lanki primjenjivat će se i na škole i sveučilišta, ali neće utjecati na državne institucije koje pružaju osnovne usluge, poput zdravstva i imigracijskih službi, kažu dužnosnici.
Vlasti su odabrale srijedu umjesto petka kao dodatni slobodan dan kako državne institucije ne bi bile zatvorene tri dana zaredom.
Vozači sada također moraju registrirati se za Nacionalnu propusnicu za gorivo, koja ograničava količinu goriva koju mogu kupiti.
To je izazvalo nezadovoljstvo među nekim stanovnicima Šri Lanke koji smatraju da su kvote preniske – 15 litara za osobne automobile i pet litara za motocikle.
Sustav racionalizacije prvi je put uveden 2022. tijekom najteže gospodarske krize u zemlji, kada je ostala bez deviznih rezervi i nije mogla uvoziti osnovne potrepštine ni kupovati dovoljno goriva.
Cijene nafte naglo su porasle otkako su SAD i Izrael krajem prošlog mjeseca počeli bombardirati Iran te se trenutno kreću oko 100 dolara po barelu.
