Popularna destinacija donijela odluku uoči ljetne sezone: Dobre vijesti za dio turista

Dok su neke zemlje već u potpunosti usklađene s EES-om, Grčka je iznenadila turističku industriju objavom da će britanski posjetitelji ovog ljeta biti izuzeti od davanja otisaka prstiju i biometrijskih podataka lica.
"Vlasnici britanskih putovnica izuzeti su iz biometrijske registracije na grčkim graničnim prijelazima", objavilo je Veleposlanstvo Grčke u Londonu na društvenim mrežama.
Eleni Skarveli, direktorica Grčke nacionalne turističke organizacije u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekla je da je cilj ove mjere "osigurati jednostavniji i učinkovitiji dolazak u Grčku". "U praksi to znači da će proces ulaska, kakav je bio prije uvođenja EES-a, ostati nepromijenjen", pojasnila je za Independent.
Drugim riječima, britanskim posjetiteljima putovnice će se ručno pregledavati i pečatirati. Njihovi osobni podaci bit će obrađeni i evidentirani, ali čini se da neće biti izloženi gužvama koje su nova pravila izazvala na aerodromima, a očekuje se da će se one dodatno pojačati u vrhuncu sezone.
Iznenađenje u Bruxellesu
Ova vijest izazvala je iznenađenje u Bruxellesu, koji nastoji održati jedinstveni pristup i promovirati sustav za koji tvrdi da "vrlo dobro funkcionira u velikoj većini država članica".
"U kontaktu smo s grčkim vlastima kako bismo dobili dodatna pojašnjenja o ovom pitanju", rekao je glasnogovornik Europske komisije.
"Kao opće pravilo, EES predviđa određenu fleksibilnost kada je riječ o registraciji biometrijskih podataka. Privremena obustava prikupljanja biometrijskih podataka moguća je na pojedinim graničnim prijelazima i na ograničeno vrijeme u izvanrednim okolnostima koje uzrokuju preduga čekanja." Međutim, dodaje se: "Pravni okvir ne predviđa opće izuzeće za državljane određenih trećih zemalja tijekom duljeg razdoblja."
Drugim riječima, ukidanje biometrijskih provjera na manjem grčkom otočnom aerodromu na nekoliko sati zbog gužvi je prihvatljivo, ali njihovo ukidanje tijekom cijelog ljeta nije, prenosi Nova.rs.
Komisija navodi da je svih 29 zemalja šengenskog prostora potpisalo plan, potvrđujući da će biti spremne i pridržavati se propisa.
Kako se pripreme za ljeto nastavljaju, očekuje se uvođenje posebnih traka na prometnim grčkim aerodromima kako bi se razdvojili dolasci iz Ujedinjenog Kraljevstva.
