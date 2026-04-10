Od danas nova pravila na granicama Europske unije

Od petka 10. travnja prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronički u EES-u, sustavu koji automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska
Oglas
Od danas države članice EU-a započinju s potpunom primjenom sustava ulaska i izlaska - EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica šengenskog prostora, izvijestio je MUP.
Sustav automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Trajanje dopuštenog boravka precizno se računa putem integriranog automatiziranog kalkulatora.
Na taj način omogućuje se preciznije praćenje boravka te se dodatno povećava sigurnost vanjskih granica Europske unije.
Hrvatska spremna za potpunu primjenu
Republika Hrvatska aktivno je sudjelovala u procesu uvođenja sustava te je prepoznata i pohvaljena kao jedna od država članica koja EES sustav provodi pravodobno, učinkovito i u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.
Od početka primjene sustava, 12. listopada 2025. godine do 1. travnja 2026. godine u EES sustavu je kreirano i verificirano više od 3.750.000 dosjea državljana trećih zemalja, što potvrđuje visoku razinu operativne spremnosti hrvatske granične policije.
Kako funkcionira EES?
Sustav ulaska/izlaska jedan je od ključnih informacijskih sustava Europske unije u području upravljanja granicama te se njime modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor i u njemu će kratkotrajno boraviti.
Postupno uvođenje sustava započelo je 12. listopada 2025. godine, čime je državama članicama omogućena prilagodba tehničkih sustava i procedura te obuka službenika, a od 10. travnja 2026. godine on se primjenjuje u punom opsegu na cijelom teritoriju EU-a. Primjena EES-a na razini Europske unije donosi niz prednosti:
- jačanje sigurnosti vanjskih granica
- učinkovitije upravljanje migracijama
- pouzdano praćenje trajanja boravka državljana trećih zemalja
- smanjenje zlouporaba i prekoračenja dopuštenog boravka.
Uvođenjem potpune primjene EES-a Europska unija potvrđuje svoju predanost sigurnom, učinkovitom i tehnološki naprednom upravljanju vanjskim granicama.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas