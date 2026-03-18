Hoće li nova europska aplikacija ubrzati granične kontrole?
S dolaskom glavne turističke sezone i činjenicom da nova EES (Entry/Exit System) i dalje uzrokuje određena kašnjenja na granicama, Europska unija pokrenula je aplikaciju koja omogućuje prethodnu registraciju podataka do 72 sata prije putovanja.
Dugi redovi na graničnoj kontroli u lisabonskoj zračnoj luci mogli bi uskoro postati kraći. Barem je to cilj nove europske mobilne aplikacije „Travel to Europe“.
Ova nova aplikacija omogućuje putnicima iz trećih zemalja da unaprijed unesu svoje podatke o putovanju prije dolaska na graničnu kontrolu, piše Euronews.
Putem aplikacije putnici mogu unijeti svoje osobne i putne podatke te ispuniti kratak upitnik o uvjetima ulaska. Ovaj postupak moguć je do 72 sata unaprijed.
Sustav ulaska/izlaska (EES), koji je na snazi od listopada, suočio se s poteškoćama povezanim s kašnjenjima u obradi podataka. Nova aplikacija stoga je uvedena kao rješenje za ubrzavanje postupaka, omogućujući putnicima da dio informacija dostave unaprijed.
Iako je korištenje aplikacije opcionalno, ono ne oslobađa putnike obveze prolaska kroz graničnu kontrolu, a glavni cilj je skratiti vrijeme potrebno za obavljanje provjera na licu mjesta.
U početku će sustav biti dostupan samo u zračnoj luci u Lisabonu, a u narednim tjednima planira se postupno proširenje na druge zračne luke.
Lisabonska zračna luka s „ozbiljnim nedostacima“
Europska komisija provela je nenajavljenu procjenu lisabonske zračne luke između 15. i 17. prosinca te zaključila da postoje „ozbiljni nedostaci“ u kontroli granične sigurnosti.
Upozorenja stručnjaka iz Bruxellesa potaknula su vladu na donošenje hitnih mjera, uključujući trenutačnu suspenziju europskog sustava ulaska/izlaska (EES) na tri mjeseca.
Nedostatak kontrole u zračnoj luci već su ranije isticali i vlada i policijski sindikati u intervjuu za Euronews.
U siječnju ove godine lisabonska zračna luka pojačana je s 24 pripadnika Nacionalne republikanske garde, što je mjera koju je vlada odobrila kako bi se smanjilo vrijeme čekanja u dolaznom dijelu.
