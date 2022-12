Podijeli :

Snježana Jurković, korisnica kredita u švicarskim francima koji je konvertiran u eure, u N1 Studiju uživo ocijenila je odluku Vrhovnog suda razočaravajućom.

“Katastrofa za nas potrošače. Obeštećenje, odnosno iznos vezan uz treću odluku koji mi nismo ni stavljali u naše tužbene procese, a to je vezano uz zatezne kamate, to su beznačajni iznosi, u mom slučaju tu se radi o iznosu od 15.000 – 20.000 kuna. To ne bi pokrilo niti sudske troškove i troškove odvjetnika”, kazala je Snježana Jurković.

Kaže da je ovakvom odlukom Vijeće Vrhovnog suda pobilo sve ono što je dosad rekao Europski sud i druge pravne instance u Hrvatskoj.

“Njihova odluka nema pravno uporište”, zaključuje stoga Jurković pa nastavlja:

“Mi smo trebali dobiti iznose vezane uz valutnu klauzulu i uz kamatnu stopu kojima je dosuđena ništetnost. U mom slučaju, trebali smo dobiti preko 300.000 kuna.”

Gospođa Jurković je podignula kredit od 95.000 tisuća eura, a 10 tisuća je bio polog. Ispričala je da je početna mjesečna rata bila 3300 kuna, a onda su kamate postepeno rasle te je najveća rata u jednom trenutku iznosila 6200 kuna.

“To je 100 posto porasta. A ne govorimo samo o mjesečnim ratama, nego i o glavnici koja je porasla za 100 posto”, kazala je Jurković.

“Ne tražimo ništa što nije naše, samo novce koje smo preplatili”, dodaje.

Priznala je da ovakvu odluku nisu očekivali.

“Nekako smo svi vjerovali da ti suci časno sude i donose svoje odluke. Uvjereni smo da je velik pritisak banaka vršen prema određenim sucima. Tražit ćemo zapisnik da vidimo tko je kako glasao”, rekla je Jurković.

Pozvala je predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića da zatraži reviziju svih tih odluka i njihove pravne utemeljenosti.

Slaže se s Goranom Aleksićem iz Udruge Franak da je ovakva sudska odluka politički motivirana.

“S obzirom da su sve pravne instance dosudile ništetnost valutne klauzule i promjenjive kamatne stope, Europski sud je rekao svoje, odvjetnici ne bi pokretali tužbe da nemaju pravne osnove, ja ne znam kako ovih 12 sudaca tumači pravo i zakone. Slažem se da tu postoji politički utjecaj, interesi i pritisak banaka, da ne kažem čak i korupcija”, poručila je.

