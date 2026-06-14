John Malkovich: Nevjerojatno koliko je Hrvatska lijepa zemlja

Ministar sporta i turizma Tonči Glavina je istaknuo kako je ovo "veliki iskorak u vidu promocije i pozicioniranja Hrvatske u svijetu. Napravili smo jedan jedinstveni promotivni video Hrvatske u kojem se nalazi jedna od velikih Hollywoodskih zvijezda koji sam po sebi ima obožavatelje diljem svijeta, ali ono što je posebno, specifično i jedinstveno što on u filmu glumi sebe i praktički slavi tu poveznicu koju ima s Hrvatskom koja je u istinu jedinstvena," istaknuo je ministar Glavina.