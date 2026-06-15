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GLP-1 terapija za mršavljenje: Kako djeluje i koje su točno nuspojave?
GLP-1 terapija za mršavljenje može smanjiti tjelesnu težinu kod pretilih osoba u prosjeku za 15 do 25 posto nakon otprilike godinu dana korištenja.
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Ova terapija zapravo oponaša endogen GLP-1 crijevni hormon koji regulira glukozu i osjećaj sitosti. Ipak, treba znati da ova terapija ima i određene rizike jer nije još dovoljno ispitana pošto se koristi tek odnedavno.
Pretilost je sve veći problem diljem svijeta, a jedan od načina kako se ovaj problem može smanjiti je GLP-1 terapija za mršavljenje.
Ova terapija se koristila kao terapija za dijabetes, ali s obzirom na to da utječe na smanjeni unos hrane i potiče gubitak težine se koristi i kao terapija za mršavljenje.
Što je GLP-1 terapija za mršavljenje?
GLP-1 je hormon koji se oslobađa iz enteroendokrinih stanica tankog crijeva. Prvenstvena primjena GLP-1 terapije je bilo za tretiranje dijabetesa tipa 2. Ipak, ova terapija utječe i na smanjeni unos hrane i potiče gubitak težine pa se koristi i kao terapija za gubitak kilograma.
Osim za ove dvije namjene, istraživanja pokazuju da GLP-1 može imati blagotvoran utjecaj na metaboličku disfunkciju povezanu s masnom jetrom, kroničnom bolešću bubrega, kao i kardiovaskularnim bolestima.
Prednosti GLP-1 terapije za mršavljenje
GLP-1 za glavnu prednost ima što pomaže u mršavljenju i to vrlo brzo. Tako ljudi koji koriste ovu terapiju u samo nekoliko mjeseci izgube 10 do 15 posto svoje tjelesne mase, a u godinu dana se taj postotak povećava. Ovome je, između ostaloga, tako jer osoba jede manje.
Također, GLP-1 će utjecati i na bolju kontrolu šećera i zdravlje metabolizma jer ovi lijekovi oponašaju hormon koji pojačava oslobađanje inzulina, smanjuje glukagon i snižava kolesterol, inzulinsku rezistenciju i krvni tlak.
Ima li GLP-1 terapija nuspojave?
GLP-1 terapija može kod osoba izazvati razne nuspojave povezane s gastrointestinalnim sustavom. Isto tako, može doći do promjena u mišićnoj masi, kao i do gubitka kose.
Tako može doći i do alopecije, sarkopenije, promjena na licu ili do problema s gušteračom.
Najčešće prijavljene nuspojave su mučnina i povraćanje, a mogu se javiti i proljev, zatvor, smanjeni apetit ili bol u abdomenu. Osim toga, sve se više javljaju i nuspojave poput hipotenzije, bolova u zglobovima i bubrežnih kamenaca.
Nuspojave će se javiti kod 80 do 90 posto pacijenata.
Još jedna opasnost od ove terapije je što se kratko koristi u svrhu mršavljenja pa je potrebno napraviti dodatna ispitivanja kako bi se otkrile sve nuspojave i mogući problemi koji mogu nastati nekoliko godina u budućnosti.
Zaključak
GLP-1 terapija za mršavljenje se koristi za gubitak kilograma, pogotovo kod pretilih osoba. Utječe na smanjeni unos hrane i na gubitak težine. Ipak, iako zvuči dobro i ima određene prednosti, GLP-1 ima i niz nuspojava, od kojih neke još nisu istražene.
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