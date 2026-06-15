Oglas

popularna, ali ima problema

GLP-1 terapija za mršavljenje: Kako djeluje i koje su točno nuspojave?

author
N1 Hrvatska
|
15. lip. 2026. 08:02
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
mršavljenje
Pexels

GLP-1 terapija za mršavljenje može smanjiti tjelesnu težinu kod pretilih osoba u prosjeku za 15 do 25 posto nakon otprilike godinu dana korištenja.

Oglas

Ova terapija zapravo oponaša endogen GLP-1 crijevni hormon koji regulira glukozu i osjećaj sitosti. Ipak, treba znati da ova terapija ima i određene rizike jer nije još dovoljno ispitana pošto se koristi tek odnedavno.

Pretilost je sve veći problem diljem svijeta, a jedan od načina kako se ovaj problem može smanjiti je GLP-1 terapija za mršavljenje.

Ova terapija se koristila kao terapija za dijabetes, ali s obzirom na to da utječe na smanjeni unos hrane i potiče gubitak težine se koristi i kao terapija za mršavljenje.

Što je GLP-1 terapija za mršavljenje?

GLP-1 je hormon koji se oslobađa iz enteroendokrinih stanica tankog crijeva. Prvenstvena primjena GLP-1 terapije je bilo za tretiranje dijabetesa tipa 2. Ipak, ova terapija utječe i na smanjeni unos hrane i potiče gubitak težine pa se koristi i kao terapija za gubitak kilograma.

Osim za ove dvije namjene, istraživanja pokazuju da GLP-1 može imati blagotvoran utjecaj na metaboličku disfunkciju povezanu s masnom jetrom, kroničnom bolešću bubrega, kao i kardiovaskularnim bolestima.

Prednosti GLP-1 terapije za mršavljenje

GLP-1 za glavnu prednost ima što pomaže u mršavljenju i to vrlo brzo. Tako ljudi koji koriste ovu terapiju u samo nekoliko mjeseci izgube 10 do 15 posto svoje tjelesne mase, a u godinu dana se taj postotak povećava. Ovome je, između ostaloga, tako jer osoba jede manje.

Također, GLP-1 će utjecati i na bolju kontrolu šećera i zdravlje metabolizma jer ovi lijekovi oponašaju hormon koji pojačava oslobađanje inzulina, smanjuje glukagon i snižava kolesterol, inzulinsku rezistenciju i krvni tlak.

Ima li GLP-1 terapija nuspojave?

GLP-1 terapija može kod osoba izazvati razne nuspojave povezane s gastrointestinalnim sustavom. Isto tako, može doći do promjena u mišićnoj masi, kao i do gubitka kose.

Tako može doći i do alopecije, sarkopenije, promjena na licu ili do problema s gušteračom.

Najčešće prijavljene nuspojave su mučnina i povraćanje, a mogu se javiti i proljev, zatvor, smanjeni apetit ili bol u abdomenu. Osim toga, sve se više javljaju i nuspojave poput hipotenzije, bolova u zglobovima i bubrežnih kamenaca.

Nuspojave će se javiti kod 80 do 90 posto pacijenata.

Još jedna opasnost od ove terapije je što se kratko koristi u svrhu mršavljenja pa je potrebno napraviti dodatna ispitivanja kako bi se otkrile sve nuspojave i mogući problemi koji mogu nastati nekoliko godina u budućnosti.

Zaključak

GLP-1 terapija za mršavljenje se koristi za gubitak kilograma, pogotovo kod pretilih osoba. Utječe na smanjeni unos hrane i na gubitak težine. Ipak, iako zvuči dobro i ima određene prednosti, GLP-1 ima i niz nuspojava, od kojih neke još nisu istražene.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
glp-1 terapija mršavljenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ