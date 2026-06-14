Zašto sve više trgovina nudi kupovinu u tišini i prigušenoj rasvjeti?

Posebno su pogođene osobe iz autističnog spektra, osobe s ADHD-om, ali i ljudi koji žive s kroničnim umorom, kroničnim bolovima, psihičkim poteškoćama ili osjetilnim poteškoćama. Ideja za "Tihi sat" potekla je od Novozelanđanina Thea Hogga, oca autističnog djeteta i zaposlenika trgovačkog lanca. On je 2019. godine svoje poslodavce uvjerio da uvedu "Quiet Hour" u svim poslovnicama diljem zemlje. Nakon toga inicijativa se proširila na brojne države, a u Njemačkoj postoji od 2023. godine.