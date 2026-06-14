TIHI SAT
Zašto sve više trgovina nudi kupovinu u tišini i prigušenoj rasvjeti?
U sve većem broju trgovina i javnih ustanova u Njemačkoj uvodi se "Tihi sat", razdoblje u kojem se smanjuju buka, jaka rasvjeta i drugi podražaji kako bi se osobama s nevidljivim invaliditetima omogućio ugodniji boravak. Cilj inicijative je stvoriti mirnije okruženje i ukloniti prepreke koje mnogima otežavaju svakodnevne aktivnosti.
U poslovnicama IKEA-e diljem Njemačke od lipnja je svake srijede između 17 i 19 sati atmosfera znatno mirnija nego inače. Glazba je ugašena, rasvjeta prigušena, a razglas se koristi samo u hitnim situacijama. Upravo smanjenje prevelike količine podražaja temeljna je ideja inicijative "Tihi sat", koju je pokrenula udruga "Skupa zajedno" ("Gemeinsam zusammen").
"Želimo olakšati svakodnevicu osobama s nevidljivim invaliditetima. Mnogi od njih žive s trajnim opterećenjem živčanog sustava, pa im želimo omogućiti trenutke u okruženju s manje podražaja", objasnila je Rebecca Lefèvre, glasnogovornica udruge.
Za mnoge ljude običan odlazak u trgovinu može predstavljati veliko opterećenje. Šareni natpisi, zvuk kolica, mirisi različitih proizvoda, razgovori drugih kupaca i jaka rasvjeta stvaraju mnoštvo istodobnih podražaja. Dok ih većina ljudi gotovo i ne primjećuje, kod nekih osoba mogu izazvati stres, nelagodu ili osjećaj preopterećenosti, piše Katharina Abel za Deutsche Welle.
Posebno su pogođene osobe iz autističnog spektra, osobe s ADHD-om, ali i ljudi koji žive s kroničnim umorom, kroničnim bolovima, psihičkim poteškoćama ili osjetilnim poteškoćama. Ideja za "Tihi sat" potekla je od Novozelanđanina Thea Hogga, oca autističnog djeteta i zaposlenika trgovačkog lanca. On je 2019. godine svoje poslodavce uvjerio da uvedu "Quiet Hour" u svim poslovnicama diljem zemlje. Nakon toga inicijativa se proširila na brojne države, a u Njemačkoj postoji od 2023. godine.
Osim stvaranja mirnijeg prostora, cilj inicijative je i povećati razumijevanje za probleme koji često nisu vidljivi izvana. "Pogođene osobe ponekad ni same ne mogu objasniti što im točno smeta, a zato često nailaze na nerazumijevanje i komentare da pretjeruju", istaknula je Lefèvre.
Sve više trgovina uvodi mirnije termine
Tihi sat prihvaća sve više tvrtki i ustanova u Njemačkoj. U supermarketima lanaca Edeka i REWE u određenim terminima kupci mogu obavljati kupnju u mirnijim uvjetima. U trgovini REWE u Diezu, primjerice, svake srijede od 15 do 16 sati zaposlenici prigušuju svjetla, isključuju zvučne signale blagajni i prekidaju dopunjavanje polica.
Voditelj trgovine Rudolf Schmidt kaže da kupci koji dolaze upravo zbog te inicijative pozitivno reagiraju. Iako se povremeno pojavi pitanje je li takva mjera potrebna, nakon objašnjenja svrhe većina ljudi pokazuje razumijevanje.
Inicijativa se ne odnosi samo na trgovine. Uključuju se i kina, bazeni, kuglane, a uskoro bi se mogao pridružiti i jedan centar za trampolin, prostor koji inače obiluje intenzivnim zvukovima i vizualnim podražajima.
Mirnije okruženje koristi i drugim posjetiteljima
Od veljače se inicijativi pridružio i Gradski muzej u Münsteru. Jednom mjesečno posjetitelji mogu obići muzej u sklopu posebne rute Tihog sata, bez organiziranih vodstava, uz mogućnost korištenja prostora za odmor i komunikacijskih kartica.
Iako muzej ne vodi preciznu statistiku o broju posjetitelja koji dolaze upravo zbog Tihog sata, zamjenik ravnatelja Axel Schollmeier kaže da se ponuda već koristi.
Zanimljivo je da mirnije okruženje ne odgovara samo osobama s određenim poteškoćama. Mnogi ljudi, opterećeni stalnom bukom, obavijestima i digitalnim podražajima, također cijene tišinu.
Vlasnik specijalizirane trgovine za vrtlarstvo u Kasselu Frank Rohde kaže da kod njega Tihi sat zapravo traje tijekom cijelog radnog vremena. „Kod nas je uvijek bilo tako – nema glazbe, mirno je i razgovaramo s kupcima. Ljudi to vole i ne žele stalnu pozadinsku buku”, rekao je.
Prema riječima Rebecce Lefèvre, činjenica da u inicijativi uživaju i ljudi bez invaliditeta pozitivan je dodatni učinak. Ipak, naglašava da postoji važna razlika: nekima mir jednostavno odgovara, dok drugima smanjenje podražaja može biti ključno za sudjelovanje u svakodnevnom životu.
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