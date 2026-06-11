VIDEO / Izgradili najveću solarnu elektranu na svijetu u pustinji, a onda morali dovesti 20.000 ovaca da je spase

Iako je riječ o podacima koje je objavila sama energetska tvrtka, recenzirana studija objavljena u časopisu Scientific Reports, koju su proveli istraživači Tehnološkog sveučilišta Xi'an i Sveučilišta Qinghai, pokazala je da su uvjeti unutar solarnog polja Gonghe znatno povoljniji od onih u okolnoj pustinji kada je riječ o vlažnosti tla, vegetaciji i mikrobnom životu. Istraživači su zaključili da je projekt imao „pozitivan utjecaj na ekološki okoliš”. Trava se oporavila do te mjere da je počela zasjenjivati solarne module.