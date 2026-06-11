solarni megaprojekt
VIDEO / Izgradili najveću solarnu elektranu na svijetu u pustinji, a onda morali dovesti 20.000 ovaca da je spase
Očekivali biste da će solarni megaprojekt koji pokriva dio pustinje na velikoj nadmorskoj visini biti loša vijest za ljude čije ovce ondje pasu. Ograditi zemljište, postaviti nekoliko milijuna panela, preseliti lokalno stanovništvo na drugo mjesto – to je uobičajeni obrazac za projekte komunalnih razmjera. No ono što se događa u kompleksu Talatan u Qinghaiju, na sjeveroistočnom rubu Tibetanske visoravni, potpuno je suprotno.
Tri godine nakon što su paneli postavljeni u industrijskim razmjerima, pastiri napasaju više ovaca na više trave nego prije početka izgradnje.
Ključni detalji
- Najveća svjetska solarna elektrana nenamjerno je pretvorila gotovo potpuno pješčanu pustinju u funkcionalan travnjak, a lokalno stanovništvo i njihove ovce neočekivani su dobitnici te preobrazbe, piše kineska državna novinska agencija Xinhua.
- Podaci samog operatera pokazuju da se brzina vjetra smanjila za 50 %, a vegetacijski pokrov dosegnuo 80 % u samo tri godine. No brojke potvrđene u stručnim recenzijama, koje se kriju iza ove priče, upravo su ono što je čini doista zanimljivom.
- Ako se dio neplodne planinske pustinje Gobi na velikoj nadmorskoj visini može pretvoriti u produktivno zemljište ispod solarnih panela, tada svaka pretpostavka o kompromisima u korištenju zemljišta za obnovljive izvore energije zahtijeva ozbiljno preispitivanje.
Ukratko, paneli blokiraju vjetar, hlade tlo i zadržavaju vlagu. Trava raste. Toliko trave da operater solarne elektrane sada treba ovce kako bi spriječio da vegetacija zasjeni module i pretvori područje u zonu povećanog rizika od zimskih požara. Stočari dobivaju besplatne pašnjake, komunalno poduzeće besplatno održavanje okoliša, a dio Gobija koji je nekoć bio uglavnom pijesak sada je funkcionalan travnjak pod staklom – slično kao i drugi pametni projekti obnovljivih izvora energije koji prenamjenjuju zemljište koje nitko drugi nije želio koristiti.
Elektrana veća od prosječnog grada
Talatan se nalazi u okrugu Gonghe, u Tibetskoj autonomnoj prefekturi Hainan, a njezine je razmjere doista teško zamisliti. Kompleks je razvila tvrtka Huanghe Hydropower, podružnica državne korporacije State Power Investment Corporation. Budući da se vodi kao jedinstveni objekt, proglašen je najvećom solarnom elektranom na svijetu, i po površini i po proizvodnji, prenosi Xinhua.
Instalirani kapacitet brzo je rastao: prema podacima kineske vlade, sredinom 2024. godine iznosio je oko 8.430 megavata, a do 2026. kompleks je navodno dosegnuo približno 21 gigavat, proizvodeći više od 18.000 gigavatsati električne energije godišnje. Po završetku izgradnje planirano je da fotonaponski park zauzima 609 četvornih kilometara, s više od sedam milijuna panela i više od 60 zasebnih solarnih operatera unutar istog ograđenog prostora.
Jedan dio tog klastera, fotonaponski park Gonghe površine približno 64 četvorna kilometra, područje je koje su znanstvenici najdetaljnije proučavali. Upravo se ondje dogodilo nešto neobično.
Kako je pustinja postala travnjak
Prije izgradnje, područje Talatana bilo je vrlo neplodno. Kineski državni mediji navode da je 98,5 % površine bilo prekriveno pijeskom, a pastiri su svake godine morali tjerati stada na velike udaljenosti kako bi pronašli dovoljno trave za njihovu ishranu.
Potom su postavljeni solarni paneli, a s njima se stvorio svojevrsni mikroklimatski učinak na razini tla. Manje izravne sunčeve svjetlosti koja dopire do tla znači i manje isparavanje. Timovi za održavanje povremeno peru panele, a ta se voda slijeva u tlo. Istodobno, brzina vjetra smanjuje se jer redovi panela djeluju poput vjetrozaštitnih pojaseva.
Podaci koje objavljuje operater vrlo su ambiciozni. Prema rezultatima daljinskih istraživanja iz zajedničke studije s Tehnološkim sveučilištem Xi'an, brzina vjetra smanjena je za 50 %, isparavanje tla za približno 30 %, a vegetacijski pokrov dosegnuo je 80 % u razdoblju od samo tri godine.
Iako je riječ o podacima koje je objavila sama energetska tvrtka, recenzirana studija objavljena u časopisu Scientific Reports, koju su proveli istraživači Tehnološkog sveučilišta Xi'an i Sveučilišta Qinghai, pokazala je da su uvjeti unutar solarnog polja Gonghe znatno povoljniji od onih u okolnoj pustinji kada je riječ o vlažnosti tla, vegetaciji i mikrobnom životu. Istraživači su zaključili da je projekt imao „pozitivan utjecaj na ekološki okoliš”. Trava se oporavila do te mjere da je počela zasjenjivati solarne module.
Ovce pasu travu
Tu se pastiri ponovno vraćaju u priču. Trava koja raste ispod panela smanjuje proizvodnju električne energije i predstavlja potencijalni problem. Na pojedinim mjestima narasla je više od jednog metra, dovoljno da zaklanja panele i smanjuje njihovu učinkovitost, prema riječima djelatnika lokalnog industrijskog parka.
Umjesto da angažira radnike za košnju ili koristi herbicide u blizini izvora pitke vode, operater je sklopio dogovore s obližnjim selima: stočari mogu dovesti svoje ovce da besplatno pasu travu.
Cijeli je sustav projektiran imajući na umu životinje. Tehničari su povećali razmak između redova panela s tri na pet metara te podigli visinu konstrukcija s 50 centimetara na između 1,5 i 1,8 metara kako bi ovce mogle nesmetano prolaziti ispod njih. Prvi paneli postavljeni 2012. godine bili su preniski, dok su noviji prilagođeni takvoj namjeni.
Danas sustav ispaše funkcionira ovako:
- slobodna ispaša traje od lipnja do listopada svake godine
- oko 66 četvornih kilometara pašnjaka u vlasništvu tvrtke, unutar ograđenog područja, dostupno je stočarima
- prefektura je uspostavila 32 fotonaponska ekopašnjaka i 56 centraliziranih lokacija za ispašu
- više od 20.000 ovaca iz 18 obližnjih sela svake godine prolazi kroz park
- godišnja proizvodnja trave iznosi oko 110.000 tona, dok jedan lokalni dužnosnik procjenjuje da doseže i 118.000 tona, što je dovoljno za prehranu približno 200.000 ovaca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare