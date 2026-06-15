znanstveno istraživanje
Je li istina da imate pet sekundi "milosti" nakon što vam hrana padne na pod?
Mnogi od nas tješili su se takozvanim „pravilom pet sekundi”, no bakterije se mogu prenijeti gotovo trenutačno – i ostati prisutne satima.
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Ispadne vam komadić krastavca na pod. Hoćete li ga odmah baciti u smeće ili ćete se utješiti starim „pravilom pet sekundi” i zaključiti da ga možete bezbrižno pojesti nakon brzog ispiranja?
Ako spadate u ovu drugu skupinu, John Tregoning, profesor imunologije cjepiva na Imperial Collegeu u Londonu, ima loše vijesti za vas, piše The Guardian.
Poziva se na tri znanstvena istraživanja o prijenosu bakterija, a sva upućuju na to da je pravilo pet sekundi zapravo mit.
U prvom istraživanju znanstvenici su promatrali što se događa kada različite vrste hrane (kruh, kruh s maslacem, lubenica i gumeni bomboni) padnu na različite površine (pločice, čelik, drvo i tepih) koje su prethodno bile premazane bakterijama.
„Prijenos se dogodio gotovo trenutačno”, kaže Tregoning.
Dodaje da je najgora kombinacija bila kada je mokra hrana pala na tvrdu površinu, primjerice lubenica na pločice ili čelik.
Bakterije ostaju satima
Drugo istraživanje, u kojem su kuhane kobasice ispuštane na različite površine, pokazalo je da su se bakterije prenijele na hranu čak i kada su na površinu dospjele satima ranije.
„Ako stavite komad kontaminirane piletine na radnu površinu, a dva sata kasnije na isto mjesto ispustite komad kruha, i dalje možete pokupiti bakterije”, objašnjava.
„One mogu ostati prisutne i do 24 sata.”
Čak ni u operacijskoj sali ne vrijedi
Treće istraživanje bavilo se „pravilom pet sekundi” u operacijskim salama.
Nije iznenađujuće da je pokazalo kako kirurški instrument koji padne na pod nije siguran za uporabu dok se temeljito ne opere deterdžentom.
Što to znači za vaš krastavac?
„Mislim da morate prihvatiti da je izgubljen”, kaže Tregoning.
Samo ispiranje vodom nije dovoljno da biste bili sigurni da je hrana čista.
To je osobito važno za osobe koje su osjetljivije na infekcije ili ako po kući imate psa koji je možda ranije unio nešto nečisto izvana.
Drugim riječima, prema dostupnim istraživanjima, „pravilo pet sekundi” nema znanstveno uporište – bakterije ne čekaju pet sekundi da prijeđu na hranu.
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