Macron: Spremni smo za misiju u Hormuškom tjesnacu nakon američko-iranskog sporazuma

"Štitimo međunarodno pravo i učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali da nema naknada za prolaz" u tjesnacu kojim prolazi petina svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina, naglasio je Macron, dan nakon što je objavljen sporazum između Washingtona i Teherana koji predviđa ponovno otvaranje tjesnaca.