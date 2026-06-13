Koliko košta nova fasada: Detaljan vodič kroz cijene i vrste izolacije

Ljudi će reći kako je kuća završena tek kada je na njoj fasada. Ona je "kaput" kuće, omotač koji je štiti od nepovoljnih vanjskih utjecaja, naročito hladnoće i vlage, a time i od preranog propadanja i oronulosti. Usto, fasada ima i estetsku ulogu. Izlišno je govoriti o boljem vizualnom doživljaju zgrade s obnovljenim pročeljem ili kuće s fasadom u odnosu na onu neožbukanu kojoj se vide cigle.