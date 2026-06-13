Instruktori pozitivne demografije

Ta ne baš uzgredna rečenica upućena je, kako reče, onima "koji cijeli život žive u Hrvatskoj". Ne onima koji su spakirali kofere i otišli odavde pa ih treba nadomjestiti i polaznicima ovakvih programa - usput, nigdje nisam našao podatak je li itko od ranijih polaznika doselio u pradomovinu - nego onima koji ovdje žive, rade, privređuju i preživljavaju. No ne putuju dovoljno da bi vidjeli onoliko svoje domovine koliko je vide ovi potomci iseljenika u dva tjedna na račun države.