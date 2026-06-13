KOMENTAR TJEDNA
Instruktori pozitivne demografije
Središnji ured za Hrvate izvan Hrvatske i Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka i ove su godine organizirali Ljetnu školu Domovina, petu po redu, čiji su polaznici djeca, unuci, a možda i praunuci iseljenih Hrvata iz prekomorskih zemalja.
Od 2019. godine spomenuto tijelo državne uprave organizira dvotjedno ljetovanje... pardon, edukativno-iskustveno putovanje mladih iz dijaspore po Hrvatskoj.
Ovogodišnja Ljetna škola Domovina završava upravo danas, a polaznicima je u protekla dva tjedna, kako stoji u službenom priopćenju, pružena jedinstvena prilika za neposredno upoznavanje s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Republike Hrvatske. Polaznici Ljetne škole i ove su godine, kao i ranijih, posjetili Dubrovnik, Zadar, Sinj, Split, Varaždin, Vukovar i Zagreb.
Start-paket za upoznavanje Hrvatske
Izbor mjesta za posjet pradomovini pažljivo je odabran po kataloškom turističkom ključu, svojevrsnom start-paketu za upoznavanje Hrvatske: turistički biser Dubrovnik, junački Sinj s viteškom alkom, Zadar s "najljepšim zalaskom sunca na svijetu", barokni ušminkani Varaždin, herojski Vukovar, razvikani antički Split i nezaobilazni "glavni grad svih Hrvata" gdje se s mladim gostima iz dijaspore ovoga tjedna susreo i premijer Plenković.
Tom prilikom rekao im je da će u ta dva tjedna "vidjeti više nego mnogi Hrvati koji cijeli život žive u Hrvatskoj".
Hm. Bome oholo.
Sramite se vi koji nikamo ne idete!
Plenkovićeva rečenica u ušima mladih prekomorskih Hrvata koji možda dobro govore hrvatski, ali sigurno ne prepoznaju prefrigane retoričke finese ovdašnjih političara, vjerojatno je prohujala dvoranom bez jačeg odjeka. No morala je zapeti u ušima ovdašnjih ljudi jer se premijer ex cathedra obratio njima, po njemu valjda tromima, nezainteresiranima i nepouzdanima naspram čedne i potentne mladosti iz dijaspore koju vabi ovamo.
Ta ne baš uzgredna rečenica upućena je, kako reče, onima "koji cijeli život žive u Hrvatskoj". Ne onima koji su spakirali kofere i otišli odavde pa ih treba nadomjestiti i polaznicima ovakvih programa - usput, nigdje nisam našao podatak je li itko od ranijih polaznika doselio u pradomovinu - nego onima koji ovdje žive, rade, privređuju i preživljavaju. No ne putuju dovoljno da bi vidjeli onoliko svoje domovine koliko je vide ovi potomci iseljenika u dva tjedna na račun države.
A ako je premijer u toj rečenici želio implicirati da je jako puno onih koji su Dubrovnik ili Varaždin vidjeli samo na razglednici ili televiziji ne mogavši si to priuštiti na licu mjesta - tim gore. Što će tada, ako razmisle, pomisliti polaznici Ljetne škole Domovina?
Vidi domovinu iz službene limuzine
Oholi premijerov ton uvelike proizlazi iz toga što slijedom svojih dužnosti, a bez vlastitog troška, on uživa povlasticu putovanja po cijeloj Hrvatskoj. Gdje god HDZ ima ogranke, da budemo precizniji.
Da nije premijer i predsjednik HDZ-a, Plenković vjerojatno ne bi nogom kročio u Grubišno Polje ili Novi Marof, Lipik ili Slunj.
Ovako si je uzeo za pravo trljati nos onima koji ne krstare Hrvatskom kao on i koji nisu vidjeli svoje zemlje ni blizu koliko on putujući službenom limuzinom pod rotacijskim svjetlom.
Showroom Croatia
S druge strane, može biti da tromi, nezainteresirani i pred mladima iz dijaspore iz usta svoga premijera otračani Hrvat ne putuje ikamo jer mu, primjerice, vlakom iz Osijeka do Zagreba treba triput više vremena nego što na dvaput većoj udaljenosti vozi vlak od Londona do Parisa. A ako potegne do Splita ili obrnuto može biti sretan stigne li istoga dana.
Ovi koje premijer i njegovi instruktori pozitivne demografije vode po Hrvatskoj kao prodavači po izložbenom salonu (Showroom Croatia!) neće vidjeti onu drugu Kroejšu gdje većinom žive oni koji u cijelom životu nisu vidjeli koliko će ovi u dva tjedna.
Pa neće vidjeti Obrovac ili Đurđenovac ili Hrvatsku Kostajnicu. A i to je domovina no o njoj se ne uči u Ljetnoj školi Domovina.
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