Bojana je šesti put otišla raditi sezonu u Hrvatskoj, računica je jasna: "Što mi je ovo u životu trebalo?"

"A kakva je sezona? Pa, neki dan je užas, a neki dan nije užas. A ono da završiš smjenu i kažeš: "E, danas mi je baš bio dobar dan na poslu", to je rezervirano samo za ljude koji vole raditi u stresnim situacijama", objasnila je i dodala da smatra da na svakom poslu postoje dani kad ne voliš svoj posao i da je to potpuno normalno, "samo da stres nije prevelik i da je ekipa dobra".