Egipćanin koji je napao policajca smješten u Ježevo: "Zabrinjava apsurd situacije"

Osumnjičeni je, istog dana nakon provedenog postupka, doveden u službene policijske prostorije te je provedeno kriminalističko istraživanje vezano uz otkaz boravka. Idući dan proveden je upravni postupak te mu je temeljem Zakona o strancima ukinuta dozvola za boravak i rad te nakon toga i upravni postupak u kojem mu je izdano rješenje o protjerivanju i rješenje o smještaju u Prihvatni centar za strance Ježevo.