Gotovo 240 godina od smrti Marija Antoaneta još uvijek dobiva pisma. Sva počinju s: "Vaše veličanstvo..."

AFP/LUDOVIC MARIN

Povodom obilježavanja godine posvećene posljednjoj francuskoj kraljici, dvorac Fontainebleau već je primio 4.000 pisama u sklopu inicijative "Pišite Mariji Antoaneti". Poruke pokazuju da je kraljica i gotovo 240 godina nakon smrti ostala simbol koji je duboko ukorijenjen u kolektivnoj mašti.

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Što biste napisali Mariji Antoaneti kada biste znali da će ona doista pročitati vaše riječi?

Upravo to pitanje postavljeno je posjetiteljima dvorca Fontainebleau, omiljenog ladanjskog boravišta francuske kraljice, koji je od pokretanja inicijative "Uzmite pera! Pišite Mariji Antoaneti" zaprimio čak 4.000 pisama, piše Euronews.

"Odmah sam pomislila da bismo trebali iskoristiti oblik pisma kako bismo potaknuli istinski osobni odnos. Pismo pomaže stvoriti povezanost i osjećaj bliskosti", objasnila je.

Od početka inicijative u siječnju, dvorac prima pisma napisana vrlo formalno i u tonu punom poštovanja. Svako započinje istim riječima: "Vaše Veličanstvo".

Povratak u 18. stoljeće

"Ovo je prekrasan uspjeh koji nas je iznenadio", rekao je Sylvain Moulène, direktor komunikacija kraljevske palače.

Inicijativa je dio tematske godine posvećene Mariji Antoaneti i Luju XVI. u dvorcu Fontainebleau. Godina 2026. obilježava 240 godina od njezina posljednjeg posjeta tom imanju, smještenom oko 60 kilometara jugoistočno od Pariza.

Između 1770. i 1786. godine kraljevski je par čak 17 puta dolazio u Fontainebleau kako bi uživao u prirodi i opuštenijem, manje formalnom dvorskom životu nego u Versaillesu.

Tijekom cijele godine u dvorcu su planirane izložbe, posebna razgledavanja i koncerti posvećeni najpoznatijoj francuskoj kraljici. Ispred suvenirnice dvorca uređena je i posebna "boudoir" prostorija, mali elegantni salon nekada namijenjen uglavnom ženama, gdje posjetitelji mogu napisati svoje poruke kraljici.

"Zašto se ne usuditi napisati pismo najpoznatijoj kraljici u našoj povijesti, upućeno upravo jednom od njezinih omiljenih mjesta? Slanje pisma u dvorac Fontainebleau jedinstven je i smislen čin", poručuje Cécile Berly.

Ikona koja ne blijedi

Marija Antoaneta pogubljena je giljotinom 16. listopada 1793., nekoliko mjeseci nakon svog supruga Luja XVI. Ostala je zapamćena kao posljednja francuska kraljica koja je vladala zemljom.

Nakon smrti njezin je lik često korišten u političke svrhe. Tijekom obnove monarhije veličana je kao simbol kraljevstva, dok je kasnije, za vrijeme Treće Republike, postala predmet oštrih kritika.

U 20. stoljeću pretvorila se u kulturnu ikonu. O njezinu životu snimljeno je gotovo 70 filmova, a izvan Francuske često je prikazana u povoljnijem svjetlu. Upravo zato velik broj pisama posljednjih mjeseci stiže iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

Posjetitelji i obožavatelji iz cijelog svijeta imaju vremena do 4. srpnja poslati svoje poruke nekadašnjoj kraljici.

Na kraju inicijative najljepša i najdirljivija pisma bit će objavljena u posebnoj zbirci.

Pisma se mogu poslati na adresu: Marie-Antoinette, Château de Fontainebleau – 77300 Fontainebleau.