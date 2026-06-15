Požar kod Mostara lokaliziran, ekipe na terenu prate situaciju. U gašenju sudjelovala i dva Air Tractora

N1 BiH

Zapovjednik JVP Mostar Petar Jurić za N1 BiH potvrdio je da je veliki požar, koji se potpomognut jakim vjetrom nekontrolirano približavao kućama u južnom dijelu Mostara, ugašen u ranim poslijepodnevnim satima. U gašenje su se, prvi put ove požarne sezone, priključila dva Air Tractora koja su pomagala vatrogascima i mještanima ovoga dijela grada.

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Kako je rekao Jurić za N1 BiH, požar je ugašen, a ekipa koja će dežurati ostaje na mjestu događaja, jer je moguće da se požar ponovno rasplamsa zbog vjetra.

Požar je izbio na području Bune te se zbog vjetra brzo proširio na veće površine niskog raslinja i trave, zahvativši širi pojas prema naselju Ortiješ i okolnim područjima južne zone Mostara.

Na teren su izašle sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, a situaciju su dodatno otežavali vremenski uvjeti i stalna promjena smjera vjetra koji je poticao širenje vatre prema naseljenim dijelovima.

U obuzdavanje vatrene stihije uključila su se i dva Air Tractora koje je Mostar unajmio tijekom požarne sezone od tvrtke Air Tractor iz Osijeka.

U gašenju i obrani stambenih objekata sudjelovali su i mještani Ortiješa, koji su zajedno s vatrogascima nastojali spriječiti prodor vatre prema kućama i infrastrukturi.

Zbog požara i intervencije na terenu došlo je do zastoja i velikih gužvi na magistralnoj cesti M-17, posebno na dionici između naselja Bune i Ortiješa.