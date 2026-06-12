Internet poludio
Je li Shakira koristila dvojnicu na ceremoniji otvaranja SP-a?
Svjetsko prvenstvo otvoreno je u četvrtak u Mexico Cityju raskošnom ceremonijom. Na pozornicu su izašli izvođači poput J Balvina, grupe Maná, Lila Downs i, naravno, Shakira, koja je do sada nastupila na više svjetskih prvenstava nego njezin bivši partner Gerard Piqué. No, Internet je uvjeren da je Shakiru na ceremoniji zamijenila dvojnica.
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Nekoliko sati nakon ceremonije društvenim mrežama počele su se širiti teorije prema kojima osoba koja je izvela službenu himnu turnira "Dai Dai" zapravo nije bila kolumbijska pjevačica.
Jedan korisnik čak je napisao: "To nije Shakira. Pogledajte kako promašuje korak dok pjeva ‘Dai Dai’. To je dvojnica. Shakira je sve lagala".
Dokaz? Prema onima koji zagovaraju ovu teoriju, zvijezda je jednostavno izgledala drugačije.
Shakira je na teren istrčala u upečatljivoj žutoj kombinaciji, bijelim kratkim hlačama, tenisicama na platformu i velikim tamnim sunčanim naočalama. Mnogi korisnici primijetili su i da joj je kosa bila drugačije nijanse nego inače.
Budući da je dio lica bio skriven iza naočala, a izgled se donekle razlikovao od onoga na koji su njezini obožavatelji navikli, nagađanja su se brzo proširila društvenim mrežama. U samo nekoliko sati internet je raspravljao o tome je li to doista bila Shakira, ili ju je netko zamijenio.
Shakirin tim zasad se nije oglasio. Međutim, postoji jedan detalj koji snažno sugerira da je osoba na terenu ipak bila sama Shakira, piše Euronews.
Pjevačica ima mali ožiljak na čelu koji se može vidjeti na brojnim fotografijama nastalim tijekom godina. Vidljiv je, primjerice, na fotografijama koje je objavila Associated Press s događaja održanog u New Yorku u svibnju 2026. Isti trag vidljiv je i na snimkama s ceremonije otvaranja SP-a.
Teoretski je moguće da je navodna dvojnica mjesecima proučavala svaki Shakirin pokret, učila njezine koreografije, kopirala frizuru i uspjela reproducirati čak i najmanji ožiljak na licu kako bi zavarala milijune gledatelja i desetke kamera visoke rezolucije. Ili je jednostavno, u Mexico Cityju nastupila Shakira.
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