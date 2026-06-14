Jeste li pogledali cijeli video? Mreže oduševljene: "Malkovich se žali kao pravi Hrvat"

Kroz cijeli video i putovanje na koje nije ni želio ići, slavni se glumac žali da sudjeluje u "katastrofalnom filmskom promašaju". Uloge vodiča kroz našu zemlju preuzeli su Janko Popović Volarić te Leon Lučev. Kako se čini, ništa ga ne može impresionirati. No, kako putovanje odmiče, njegov otpor postupno popušta.