"uopće nije loše"
Jeste li pogledali cijeli video? Mreže oduševljene: "Malkovich se žali kao pravi Hrvat"
Uoči prve utakmice "Vatrenih" na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Alexandriji sinoć je premijerno prikazan novi promotivni film hrvatskog turizma "CROATIA - I hear it‘s beautiful", u kojem glavnu ulogu ima poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malkovich.
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Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji. Više je puta boravio u Hrvatskoj, i privatno i gostujući s predstavama, a početkom svibnja dobio je hrvatsko državljanstvo.
Kreativni direktor videa je Pete Radovich, proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena, te dobitnik 45 Emmy nagrada u 18 različitih kategorija.
Video, objavljen prije 16 sati, već je pogledalo gotovo 130 tisuća ljudi.
Malkovich u filmu glumi samoga sebe, svjetski poznatog glumca koji nevoljko pristaje snimiti turističku reklamu za zemlju o kojoj, kako tvrdi, ne zna gotovo ništa. Tek je, naime, saznao da potječe iz Hrvatske.
Kroz cijeli video i putovanje na koje nije ni želio ići, slavni se glumac žali da sudjeluje u "katastrofalnom filmskom promašaju". Uloge vodiča kroz našu zemlju preuzeli su Janko Popović Volarić te Leon Lučev. Kako se čini, ništa ga ne može impresionirati. No, kako putovanje odmiče, njegov otpor postupno popušta.
Popović Volarić, inače, upoznaje ga s opasnostima propuha, a na kraju videa Malkovich svom agentu kaže: "Želite li znati kakvi su to ljudi, moji ljudi? Sve što sam morao pretrpjeti bilo je u redu. Preživio sam".
Na samom kraju poručuje: "Nije loše. Uopće nije loše".
U brojnim komentarima na video mnogi su primijetili da se slavni glumac brzo "ufurao" u ulogu Hrvata, jer se žali kao da je rođen ovdje. "Najbolja promocija hrvatskog turizma dosad. Johne, dobrodošao kući", samo je jedan od komentara.
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