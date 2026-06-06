Troje iz Jedanaeste

Puno je apsurda u izborima u XI. izbornoj jedinici. Od toga da je na izborima 2024. od ukupno kandidiranih 79 kandidata na osam lista njih više od polovine - čak 43, imalo prebivalište u Hrvatskoj i ne puno evidentne veze s iseljeništvom i Hrvatima u BiH, do toga da je svojedobno u dva mandata zastupnik u Saboru bio i Božo Ljubić koji je prethodno dvaput bio ministar (zdravstva) u BiH. A već spomenuti Barbarić odustao je od dužnosti gradonačelnika u rodnom Ljubuškom, koju je obnašao 16 godina, da bi sjedio u Saboru, zadnji red do zida desno.