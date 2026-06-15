Damir Habijan otkrio na koji način misli ubrzati postupke i rasteretiti sudove

Predviđeni su i zaštitni mehanizmi za ostale dioničare. Odluka o izdavanju takvih dionica morat će biti potvrđena glasovima svih pogođenih dioničara, a maksimalni omjer glasačkih prava ograničen je na deset prema jedan. Dodatno, pravo višestrukog glasa prestat će pri prvom prijenosu dionice na novog vlasnika ili najkasnije deset godina nakon izdavanja, uz mogućnost produljenja za društva koja kotiraju na tržištu kapitala.