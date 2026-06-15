PAKET IZMJENA
Damir Habijan otkrio na koji način misli ubrzati postupke i rasteretiti sudove
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je paket zakonskih i regulatornih izmjena kojima se želi ubrzati pravosudne postupke i rasteretiti sudove kroz reformu medijacije.
Predstavljajući mjere na konferenciji za novinare, Habijan je rekao da reforme predstavljaju iskorak prema modernijem, transparentnijem i učinkovitijem pravosudnom i poslovnom sustavu, a među ključnim promjenama izdvojio je punu provedbu novog Zakona o medijaciji koji je na snagu stupio 26. ožujka.
Tri stupa novog sustava medijacije
Zakonom se uvodi obveza pokušaja mirnog rješavanja određenih vrsta sporova prije pokretanja parničnog postupka, a cilj je smanjiti broj dugotrajnih sudskih procesa. Kako bi se omogućila njegova puna primjena, Ministarstvo je donijelo tri pravilnika koja čine, kako ih je nazvao ministar, "tri stupa" novog sustava medijacije.
Prvi se odnosi na uspostavu javnog registra medijatora kojim će upravljati Nacionalni centar za medijaciju. Za upis će biti potrebno visoko obrazovanje, posebna stručna obuka i potvrda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, dok će medijatori svake dvije godine morati proći najmanje 20 sati stručnog usavršavanja.
"Ovdje je riječ o rješavanju sporova sporazumijevanjem stranaka uz pomoć medijatora, što izravno utječe na smanjenje dugotrajnih sudskih procesa", rekao je Habijan.
Drugi stup reforme odnosi se na institucije za medijaciju pa se pravilnikom uređuju uvjeti za dobivanje suglasnosti za rad, standardiziraju programi obuke za medijatore i trenere te uspostavlja javni registar institucija. Istodobno se jača nadzorna i koordinacijska uloga Nacionalnog centra za medijaciju.
Treći stup odnosi se na standardizaciju postupka kroz jedinstvene obrasce za informativne sastanke i postupke medijacije čime će se, smatraju u Ministarstvu pravosuđa, povećati pravna sigurnost i osigurati zaštita procesnih prava stranaka u eventualnim kasnijim sudskim postupcima.
Habijan je predstavio i izmjene Zakona o trgovačkim društvima kojima se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s europskom direktivom o strukturama dionica s višestrukim pravom glasa. Cilj je olakšati pristup kapitalu poduzetnicima i smanjiti njihovu ovisnost o bankovnim kreditima.
Novim rješenjem poduzetnicima će biti omogućeno prikupljanje svježeg kapitala bez gubitka upravljačke kontrole nad društvom. Dionice s višestrukim pravom glasa moći će izdavati sva dionička društva, neovisno o tome jesu li njihove dionice već uvrštene na tržište kapitala ili tek planiraju izlazak na tržište.
Predviđeni su i zaštitni mehanizmi za ostale dioničare. Odluka o izdavanju takvih dionica morat će biti potvrđena glasovima svih pogođenih dioničara, a maksimalni omjer glasačkih prava ograničen je na deset prema jedan. Dodatno, pravo višestrukog glasa prestat će pri prvom prijenosu dionice na novog vlasnika ili najkasnije deset godina nakon izdavanja, uz mogućnost produljenja za društva koja kotiraju na tržištu kapitala.
Pozivni centar za podršku žrtvama i svjedocima
Ministar Habijan također je s izvršnim direktorom Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Mirenom Špekom potpisao Sporazum o suradnji kojim se osigurava nastavak rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006 za novo trogodišnje razdoblje.
Nacionalni pozivni centar uspostavljen je kao zajednički projekt Udruge, Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).
Linija je dostupna svakoga dana u godini, uključujući vikende i blagdane, a usluga se pruža i na engleskom jeziku. Dosad je zaprimljeno više od 24.000 poziva građana.
Pozivni centar žrtvama i svjedocima pruža informacije o njihovim pravima, kaznenim i prekršajnim postupcima, emocionalnu podršku te ih upućuje na nadležne institucije i organizacije. Od travnja prošle godine dostupna je i chat usluga putem internetskih stranica Udruge, koja korisnicima omogućuje dodatne prilagodbe i sigurnije načine komunikacije.
Od 1. travnja u svim hrvatskim županijama primjenjuje se i takozvani OPT-IN sustav referiranja žrtava, prema kojem policija uz suglasnost žrtve njezine kontaktne podatke prosljeđuje Nacionalnom pozivnom centru. Djelatnici Centra potom stupaju u kontakt sa žrtvom u roku od 48 sati kako bi procijenili njezine potrebe za dodatnom pomoći i podrškom. Tijekom pilot-provedbe sustava ostvareno je 557 takvih kontakata sa žrtvama.
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