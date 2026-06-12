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Kolumbijska glazbena zvijezda

Početak Mundijala kasnio zbog Shakire: Osiguranje je nije moglo udaljiti s terena

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Nova.rs
|
12. lip. 2026. 07:51
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Kai Pfaffenbach/REUTERS

Kolumbijska glazbena zvijezda Shakira još je jednom pokazala zašto je godinama jedno od zaštitnih lica Svjetskih prvenstava.

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Nakon spektakularnog nastupa na ceremoniji otvaranja Mundijala, slavna pjevačica nije željela odmah napustiti teren, iako je protokol predviđao drukčiji scenarij.

Dok su organizatori pokušavali ispoštovati strogo određenu satnicu programa, Shakira je odlučila produljiti druženje s ljudima na terenu. Prišla je članovima organizacije i osiguranja, razgovarala s njima, fotografirala se i zaplesala, što je izazvalo oduševljenje prisutnih na stadionu.

U jednom trenutku nastala je gotovo komična scena. Nekoliko članova osiguranja pokušavalo je Shakiru usmjeriti prema izlazu kako bi se nastavio planirani program, no popularna Kolumbijka nije se previše obazirala na njihove pokušaje.

Snimka koja se ubrzo proširila društvenim mrežama prikazuje nasmijanu Shakiru kako uživa na travnjaku, dok je službene osobe doslovno prate u stopu pokušavajući je udaljiti s terena.

Publika je cijelu situaciju popratila pljeskom i osmijesima, a mnogi navijači poručili su da je upravo Shakira još jednom ukrala pozornost na najvećoj nogometnoj pozornici.

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Teme
shakira svjetsko prvenstvo 2026.

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