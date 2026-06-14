tri strategije
Gledate Svjetsko prvenstvo do zore? Evo kako preživjeti nogometne noći bez sna
Želite pratiti Svjetsko prvenstvo, ali ne znate kako ćete izdržati utakmice koje počinju u kasnim terminima i potpuno vam poremetiti san?
Neke će utakmice biti pravi izazov za sve koji ujutro moraju na posao ili fakultet. No, postoji plan. Za preživljavanje nogometnog ludila potrebna je dobra taktika.
Profesor Russell Foster sa Sveučilišta Oxford, stručnjak za znanost o snu. rekao je za BBC da su termini početaka utakmica u grupnoj fazi natjecanja gotovo savršeno osmišljeni da poremete ritam spavanja. Dodaje da ne treba očekivati da ćete odmah zaspati nakon posljednjeg zvižduka suca jer će vas uzbuđenje i adrenalin držati budnima.
Neke reprezentacije imat će posebno teške termine. Primjerice, hrvatska nogometna reprezentacija igra u terminima od 21 sat, 1 sat nakon ponoći te 23 sata.
Tri strategije za preživljavanje noćnih utakmica
Neke utakmice bit će lakše pratiti od drugih, ali prvo pitanje glasi: kada spavati? Postoje tri glavne strategije: "američka varijanta", "sendvič" metoda i metoda "ubacivanja sna".
Najzagriženiji navijači, oni koji nemaju drugih obaveza ili imaju vrlo tolerantnu obitelj, mogu pokušati s "američkom varijantom". "Ponašajte se kao da živite po sjevernoameričkom vremenu tijekom cijelog Svjetskog prvenstva", savjetuje doktorica Victoria Revell sa Sveučilišta Surrey.
Trebalo bi nekoliko dana da se tijelo prilagodi, ali nakon toga gotovo biste postali noćna osoba i mogli biste pratiti cijeli turnir. Cijena bi bila manjak društvenog života, no nekim navijačima to možda i ne bi bio problem.
Ako vam je to previše, postoji blaža opcija – "sendvič" ili "ubacivanje", ovisno o rasporedu utakmica.
Sendvič metoda podrazumijeva dva razdoblja spavanja – jedno prije i jedno nakon utakmice. To znači ranije otići u krevet, probuditi se neposredno prije početka utakmice i zatim gledati susret. Nedostatak je moguća pospanost nakon buđenja, ali adrenalin bi trebao pomoći. Problem je što ćete se možda nakon utakmice teško ponovno uspavati, upozorava Revell.
Metoda "ubacivanja" znači ostati budan cijelu noć i pokušati ubaciti nekoliko sati sna prije jutarnjeg ustajanja. To je najjednostavniji plan, ali posljedice će se osjetiti sljedećeg dana. "Ozbiljno skraćujete vrijeme sna i to će imati posljedice", kaže Revell.
Hoćete li odabrati jednu ili drugu opciju ovisi i o tome jeste li jutarnji tip ili noćna ptica.
Oprez: umor mijenja ponašanje
Velika je vjerojatnost da ćete na neki način izgubiti dio sna. No, treba imati na umu da umoran mozak jednostavno ne funkcionira kao inače. Ako se uz utakmicu popije i nekoliko piva, posljedice mogu biti još izraženije. Alkohol može pomoći da zaspite, ali smanjuje kvalitetu sna.
"Nedostatak sna u kombinaciji s alkoholom vrlo je loša kombinacija za funkcioniranje sljedećeg dana", upozorava Foster.
Manjak sna može dovesti do promjena raspoloženja, razdražljivosti, povećane tjeskobe i slabije empatije. Ako vas čekaju posao ili učenje, koncentracija, donošenje odluka, kreativnost i produktivnost naglo padaju.
Povećava se i sklonost rizičnom ponašanju i impulzivnim odlukama. "To je loše za sigurnost. Čak i nakon promjene sata od samo jednog sata povećava se broj prometnih nesreća", kaže Revell.
Zato dobro razmislite trebate li nakon neprospavane noći voziti.
"U redu je pomaknuti granice, sve dok znate da ćete sljedeći dan biti iscrpljeni i da ne donosite velike životne odluke", kaže Foster.
Kofein kao pomoć, ali oprezno s njim
Jasno je da će mnogi navijači preživljavati na kofeinu – bilo kroz kavu, čaj ili energetska pića. Kofein mijenja način na koji mozak obrađuje signale umora i privremeno blokira osjećaj pospanosti.
To može pomoći ujutro nakon utakmice. "Neka bude jaka", kaže Revell o jutarnjoj kavi. No, kofein ima i drugu stranu. Dugo ostaje u organizmu, pa jaka kava neposredno prije kasne utakmice može uništiti san nakon nje.
U normalnim okolnostima stručnjaci savjetuju izbjegavanje kave nakon podneva, ali tijekom Svjetskog prvenstva pravila se moraju prilagoditi. Razmislite kada želite spavati i posljednji unos kofeina planirajte otprilike osam sati ranije.
Drijemanje može pomoći
Ako morate na posao, ranojutarnje dnevno svjetlo pomoći će mozgu da shvati da je vrijeme za buđenje. Kratko strateško spavanje može biti odličan saveznik navijača.
Možete odspavati prije utakmice kako biste ostali budni do kasno ili nakon noći pune nogometa kako biste osvježili umoran mozak. Idealno vrijeme za kratko spavanje je nakon ručka, kada tijelo prirodno ulazi u fazu pada energije.
"Poslodavci bi čak mogli poticati takvu praksu", kaže Foster.
Ali, drijemanje treba ograničiti na 20 do 30 minuta. Ako uđete u dublju fazu sna, buđenje će biti teže, a osjećaj pospanosti još izraženiji.
Što s djecom?
Kod djece sve ovisi o dobi. Mlađa djeca prirodno ranije odlaze spavati. "Nikada ne bih probudila dijete koje je već zaspalo. Želim da nastavi spavati", kaže Revell.
Tinejdžeri su druga priča. Njima kasno gledanje utakmice neće predstavljati veliki problem. Problem će biti ustajanje sljedećeg jutra. Foster upozorava da je oko četvrtine tinejdžera već sada neispavano, a Svjetsko prvenstvo to bi moglo dodatno pogoršati.
Revell smatra da bi za neke bilo bolje da utakmicu pogledaju prije škole, odnosno da se ranije probude i pogledaju snimku. Foster smatra da je to odlična strategija: "To je upravo ono što treba učiniti kako biste zaštitili san i sposobnost normalnog funkcioniranja".
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