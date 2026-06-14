Gledate Svjetsko prvenstvo do zore? Evo kako preživjeti nogometne noći bez sna

Profesor Russell Foster sa Sveučilišta Oxford, stručnjak za znanost o snu. rekao je za BBC da su termini početaka utakmica u grupnoj fazi natjecanja gotovo savršeno osmišljeni da poremete ritam spavanja. Dodaje da ne treba očekivati da ćete odmah zaspati nakon posljednjeg zvižduka suca jer će vas uzbuđenje i adrenalin držati budnima.