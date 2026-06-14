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Najljepši nokti za ljeto
Prvi pravi ljetni dan otkriva jednu malu istinu. Dok ruka posegne za čašom limunade ili vrhom knjige u sjeni suncobrana, pogled se nakratko zadrži na noktima. Boja, oblik, sjaj, sve to odjednom dobiva drugačije značenje nego u siječnju, kada je ruka najčešće skrivena u rukav vunene jakne.
Ljeto otkriva ruke. Od tanke narukvice do nijanse laka, svaki detalj govori o raspoloženju, o stilu, o načinu na koji se odnosimo prema sezoni koja poziva van. Zato nije čudno što najljepši nokti za ljeto svake godine postanu tema razgovora među prijateljicama, na društvenim mrežama i u profesionalnim nail studijima diljem zemlje.
Što ove sezone vrijedi isprobati? Trendovi se kreću u zanimljivim smjerovima, od nježnih pastela do razigranih uzoraka koji podsjećaju na ljetne haljine iz sedamdesetih. Ono što veže dominantne ideje jednostavna je nota: lakoća.
Jedna zanimljiva promjena u navikama primjećuje se i u samom pristupu manikuri. Umjesto jedne boje koja se nosi mjesecima, sve više žena bira dvije ili tri manikure koje mijenjaju tijekom sezone, ovisno o odredištu. Na put za obalu jedna nijansa, za gradske dane druga, za večernje izlaske treća. Nokti postaju dio ljetne garderobe, ne samo njezin dodatak.
Boja maslaca kao ljetna konstanta
Kada se prvi put pojavila na modnim pistama kao nijansa koja nadopunjava vintage kašmir džempere, malo tko je očekivao da će boja maslaca postati dominantna i izvan svijeta odjeće. Pojavila se u interijerima, osvojila modne kolekcije, a zatim se suptilno preselila i na nokte.
Ova blijeda, maslacu nalik žuta nijansa ima neočekivanu svestranost. Dovoljno je topla da odaje dojam sunca, ali istodobno dovoljno neutralna da se uklopi s gotovo svakom bojom odjeće. Nosi se odlično na kraćim noktima, izvrsno izgleda na bademastim oblicima, a kada se kombinira s francuskom manikurom koja umjesto klasične bijele koristi tanku crtu vanilije, dobiva se izgled kao iz uredničke fotografije.
Savjet koji dolazi iz iskustva: ova boja pokazuje svaku nepravilnost na površini nokta, pa vrijedi uložiti minutu dulje u pripremu baze. Ravna, dobro izbrušena ploča nokta čini razliku između manikure koja izgleda profesionalno i one koja odaje dojam dječjeg laka. Drugi detalj koji se isplati pratiti jest izbor završnog sloja. Mat top coat daje boji maslaca dašak skandinavskog mira, dok sjajna završnica pojačava osjećaj sočnosti i zrelog ljeta.
Točkice koje se tiho vraćaju
Šezdesete i sedamdesete imale su svoj trenutak s točkicama. Vraćaju se s vremena na vrijeme, kao što se vraćaju visoki ovratnici i slamnati šeširi, a ove sezone zauzimaju mjesto na vrhovima prstiju.
Zašto baš sada? Vjerojatno zato što su dovoljno jednostavne da ih netko može napraviti kod kuće, a dovoljno upečatljive da privuku pogled bez prevelike buke. Dotting alat, koji se može nabaviti za svega nekoliko eura, omogućuje različite veličine točkica, a za one koji ne žele kupovati dodatni pribor, vrh obične ukosnice obavlja posao gotovo jednako dobro.
Izbor pozadine mijenja cijelu priču. Bijela baza s crnim točkicama djeluje kao kadar iz starog crno-bijelog filma, dok ista kombinacija u pastelno ružičastoj s bijelim točkicama donosi mekše, romantičnije raspoloženje. Dvije strane iste medalje, ista tehnika, potpuno drugačiji karakter. Tu je i opcija s metalik zlatnim točkama na prozirnoj podlozi, koja odlično podnosi ljetne večeri na terasi, kada svjetlo svijeća traži nešto što će se malo zaiskriti.
Lavanda ne odlazi s proljećem
Postoji tiha pretpostavka u svijetu manikura: pasteli pripadaju proljeću, a ljeti se prelazi na vibrantnije boje. Lavanda odbija poslušati tu logiku.
Ova hladnija ljubičasta ima posebno svojstvo kada je ruka sunčana. Dok se drugi pasteli mogu izgubiti uz preplanulu put, lavanda se ističe, gotovo sjaji. Nosi se odlično i s bijelim lanenim haljinama i s tamnim trapericama, prilagođava se i dnevnom i večernjem scenariju. Prednost ima i u tome što ne ovisi o dobi, što nije slučaj sa svakom nijansom ljubičaste. Lavanda izgleda dobro na dvadesetogodišnjakinji koja se vraća s plaže jednako kao i na pedesetogodišnjakinji koja ide na ručak s prijateljicama.
Tko želi malo više dimenzije, može isprobati kombinaciju dviju nijansi lavande, jednu mliječniju, drugu sa sjenom sivila. Naslikane naizmjence, prst po prst, stvaraju skladan prijelaz koji podsjeća na polje lavande u Provansi u kasno popodne. Varijanta koja se isplati probati jest i sheer izvedba, gdje se boja nanosi u jednom ili dva tanka sloja pa djeluje više kao obojena voda nego kao pun lak. Za nešto hrabriju interpretaciju, tanka srebrna linija kromom preko centra nokta dodaje modernu notu bez narušavanja mekoće osnovne nijanse.
Princess manikura kao moć tišine
Dok glasne trendove vidimo svakog ljeta, ima i onih koji šapuću. Princess manikura pripada tom tihom taboru. Kratki nokti, nježno ružičasti lak, blag sjaj, gotovo prozirna prisutnost. Ništa upečatljivo, ništa glasno.
A ipak, baš ovakva manikura zna biti najelegantnija u prostoriji. Kada ruka posegne za čašom šampanjca ili kada se ispiše poruka na telefonu, oči se zaustave na noktima ne zato što vuku pažnju, već zato što djeluju besprijekorno. To je estetika koja zna da luksuz često leži u diskretnosti.
Princess manikura funkcionira naročito dobro za profesionalna okruženja koja zahtijevaju određenu ozbiljnost, ali i za vjenčanja, maturalne svečanosti, prve susrete. Svestrana je, a tehnički jednostavna. Dva sloja dobrog baznog laka, dva sloja ružičaste nijanse, kvalitetan top coat. Gotovo. Za dodatnu finesu može se dodati jedva vidljiv sjajan premaz koji reflektira svjetlo, stvarajući efekt koji je na engleskom poznat pod nazivom glazed donut. Efekt nije agresivan, samo pojačava dojam njege.
Kako odabrati što doista odgovara
Trendovi su zanimljivi, ali najljepši nokti za ljeto nikada nisu oni koji slijepo prate listu. Najljepši su oni u kojima se osoba osjeća kao ona sama, samo malo svježije. Tu zamku mnogi padnu, birajući boju zato što je vide na društvenim mrežama, a ne zato što se u njoj prepoznaju. Nakon tjedan dana nošenja takve manikure javlja se onaj neugodan osjećaj kada ruka više ne izgleda kao svoja.
Što se pitati prije izbora? Nekoliko stvari pomaže. Kako se ruke drže tijekom dana? Tko ih najviše vidi? Koja boja u ormaru dominira ljeti? Nokti koji previše odskaču od ostatka vizualnog identiteta stvaraju dojam nesklada, čak i kada su sami po sebi lijepi.
Oblik nokta jednako je važan kao i boja. Kvadratasti oblici djeluju moderno i urbano, bademasti feminino i klasično, dok zaobljeni oblici odaju dojam mekoće. Koji oblik najbolje podnosi svakodnevne obveze? Za one koji puno tipkaju, pišu ili rade rukama, kraći zaobljeni oblik preživi svaku aktivnost. Za izlaske i posebne prigode, duži bademasti ili mandljev oblik daje ruci optički istančaniji izgled.
I još jedna napomena, koja dolazi iz beauty kutova koji znaju što govore: manikura koja se održava traje dulje od one koja je samo napravljena. Kutikulno ulje jednom dnevno, pamučne rukavice pri pranju suđa, blaga krema za ruke nakon svakog pranja. Male geste, velika razlika. Uz pravilnu njegu čak i najjednostavniji lak može izgledati svježe i nakon tjedan dana, dok zanemareni, najskuplji gel tretman nakon pet dana izgleda umorno.
Ljetni uvjeti testiraju trajnost laka kao nijedna druga sezona. Morska sol, klor iz bazena, ulja za sunčanje i visoke temperature zajedno rade protiv svakog premaza. Dobar base coat koji zatvara površinu nokta i tanka dva sloja boje obično izdrže bolje od jednog debelog. Zaštitne rukavice za kuhanje i ribanje posuđa jednako produljuju život manikure kao što ga produljuje pažljiva primjena top coata svaki treći dan.
Ljeto je sezona slobode, a nokti njezin tihi, svakodnevni potpis. Boja maslaca, točkice, lavanda, princess nijanse, ili nešto četvrto, peto, šesto, izbor je širok, a pravilo jedno: nokti neka govore jezik osobe koja ih nosi.
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