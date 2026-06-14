Najljepši nokti za ljeto

Ova hladnija ljubičasta ima posebno svojstvo kada je ruka sunčana. Dok se drugi pasteli mogu izgubiti uz preplanulu put, lavanda se ističe, gotovo sjaji. Nosi se odlično i s bijelim lanenim haljinama i s tamnim trapericama, prilagođava se i dnevnom i večernjem scenariju. Prednost ima i u tome što ne ovisi o dobi, što nije slučaj sa svakom nijansom ljubičaste. Lavanda izgleda dobro na dvadesetogodišnjakinji koja se vraća s plaže jednako kao i na pedesetogodišnjakinji koja ide na ručak s prijateljicama.