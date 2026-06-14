Nevrijeme već stiglo u Hrvatsku: "Padala je tuča veličine oraha". Jedna regija "u crvenom"

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju. Osiječko područje je "u crvenom", a očekuje se naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jak i olujan sjeverni vjetar. U Podunavlju su mogući orkanski udari. Najjači udari vjetra jači od 90 km/h. Također, napominju da postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom.