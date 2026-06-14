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Nevrijeme već stiglo u Hrvatsku: "Padala je tuča veličine oraha". Jedna regija "u crvenom"
Varaždin i okolicu u popodnevnim nedjeljnim satima pogodilo je jako nevrijeme praćeno olujnim vjetrom i tučom.
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Nevrijeme koje su meteorolozi najavljivali već je stiglo na sjever Hrvatske. U pojedinim dijelovima Varaždinske županije tijekom popodneva zabilježeni su jaki pljuskovi, tuča i olujni udari vjetra. Tuča veličini oraha, kiša i jak vjetar počeli su oko 16 sati. Nakon zapada Varaždinske županije, nevrijeme je vrlo brzo došlo do njezinog središnjeg dijela, pišu Varaždinske vijesti.
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina Mario Rogina za Hinu je rekao da su do 18 sati vatrogasci dobili četrdesetak dojava o poplavljenim prometnicama i podrumima.
Osim na ispumpavanju vode, vatrogasci rade na uklanjanju pet stabala srušenih na prometnice, dok je u Paki kod Novog Marofa drvo palo na automobil.
Prema pisanju lokalnih medija, i dijelove Međimurske županije zahvatila je jaka kiša, grmljavina i vjetar.
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju. Osiječko područje je "u crvenom", a očekuje se naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jak i olujan sjeverni vjetar. U Podunavlju su mogući orkanski udari. Najjači udari vjetra jači od 90 km/h. Također, napominju da postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom.
Za zagrebačku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog moogućeg lokalnog grmljavinskog nevremena praćenog vrlo jakim vjetrom i tučom, obilnom oborinom u kratkom vremenu, najprije u Hrvatskom Zagorju, Međimurju i Podravini, zatim i drugdje. Najjači udari vjetra jači 65 km/h, a vjerojatnost grmljavine veća je od 80 %.
Za karlovačku regiju izdano je žuto upozorenje zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom, uglavnom na Kordunu i Banovini, s vjerojatnošću grmljavine većom od 50 %. "Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručili su iz DHMZ-a.
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