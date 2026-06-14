Godišnji odmor po godinama staža

Odredba slijedi Direktivu 2003/88/EZ o određivanju radnog vremena, koja sve države članice Europske unije obvezuje na minimum od četiri tjedna. Hrvatsko zakonodavstvo tu se granicu drži doslovno, a ne prelazi je automatski. Zaposlenik se prava na odmor ne može odreći, a poslodavac mu ga ugovorom ne smije oduzeti, pa ni uz dogovorenu novčanu nadoknadu. Jedina iznimka nastaje pri prestanku radnog odnosa, kada se neiskorišteni dani isplaćuju u novcu.