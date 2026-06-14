Broj slobodnih dana raste
Godišnji odmor po godinama staža
Broj slobodnih dana raste s godinama provedenim na poslu, ali ne onako kako većina zaposlenika pretpostavlja. Zakon o radu postavlja donju granicu koju nitko ne smije srušiti, a sve iznad nje dolazi iz kolektivnih ugovora, internih pravilnika i prakse pojedine djelatnosti.
Pravo na godišnji odmor po godinama staža ne proizlazi iz jedne odredbe. Četiri tjedna zajamčena Zakonom o radu čine temelj računice, a sve preko toga ovisi o tome radi li zaposlenik u javnoj upravi, industriji, trgovini ili informatici. Isti staž u različitim tvrtkama često znači različit broj slobodnih dana u kalendaru.
Što zakon o radu jamči svakom radniku
Članak 77. Zakona o radu zaposleniku u radnom odnosu osigurava najmanje četiri tjedna godišnjeg odmora u kalendarskoj godini, bez obzira na vrstu ugovora. U petodnevnom radnom tjednu to je dvadeset radnih dana, a u šestodnevnom dvadeset četiri. Razlika nije kozmetička. Šest dana godišnje kroz karijeru od četrdeset godina znači oko godinu dana razlike u ukupnome fondu slobodnog vremena.
Odredba slijedi Direktivu 2003/88/EZ o određivanju radnog vremena, koja sve države članice Europske unije obvezuje na minimum od četiri tjedna. Hrvatsko zakonodavstvo tu se granicu drži doslovno, a ne prelazi je automatski. Zaposlenik se prava na odmor ne može odreći, a poslodavac mu ga ugovorom ne smije oduzeti, pa ni uz dogovorenu novčanu nadoknadu. Jedina iznimka nastaje pri prestanku radnog odnosa, kada se neiskorišteni dani isplaćuju u novcu.
Uvjet za puni fond dana propisan je jednako strogo. Šest mjeseci neprekidnog rada kod istog poslodavca stvara pravo na cjelokupan godišnji broj dana predviđen ugovorom ili pravilnikom. Prije toga praga primjenjuje se razmjerni izračun, razrađen u nastavku.
Kako staž utječe na broj dana
Zakon ne predviđa automatsko uvećanje dana kroz godine. Taj posao obavljaju kolektivni ugovori, pravilnici o radu i ugovori koje svaki poslodavac sklapa zasebno. Obrazac iz prakse ipak se ponavlja dovoljno često da ga se može opisati kao neslužbeni standard hrvatskog tržišta rada.
Zaposlenik s manje od pet godina staža u pravilu ostaje na zakonskom minimumu od dvadeset dana. Nakon desete godine raspon se pomiče na dvadeset dva do dvadeset pet, a nakon dvadesete godine rada dvadeset šest i više dana nije rijetkost, posebice u javnoj upravi, obrazovanju, zdravstvu i energetskom sektoru.
Ta koncentracija dodatnih dana u javnim djelatnostima ima povijesni razlog. Snažni sindikati desetljećima su pregovarali s državom kao jedinstvenom stranom, pa su slobodni dani postali alat za zadržavanje kadrova bez izravnog povećanja plaća. Privatni sektor dio prakse preuzima, ali s mnogo širim rasponom između tvrtki iste veličine i djelatnosti.
Lako se previdi način obračuna staža. Pojedini ugovori priznaju ukupan radni vijek zaposlenika, a drugi isključivo vrijeme u trenutnoj tvrtki. Zaposlenik s dvadeset godina ukupnog staža, od čega je pet proveo na novom radnom mjestu, u jednoj tvrtki dobiva dvadeset šest dana, a u drugoj dvadeset. Upravo zato kandidat prije potpisa ugovora treba pronaći točnu definiciju staža u pravilniku.
Proporcionalni izračun kada nedostaje staža
Zaposlenik koji se pridruži tvrtki u ožujku, lipnju ili studenome ne dobiva puni fond dana za tu kalendarsku godinu. Primjenjuje se razmjerni obračun koji broj odrađenih mjeseci dijeli s dvanaest i množi s ukupnim dogovorenim brojem dana.
Primjer razjašnjava logiku. Ugovor predviđa dvadeset dana godišnjeg odmora, a prvi radni dan pada u srpanj. Do kraja godine zaposlenik odradi šest mjeseci, pa 6/12 × 20 daje deset dana. Pravo na puni fond stječe se nakon još šest mjeseci neprekidnog rada, dakle u srpnju iduće godine.
Isti mehanizam djeluje i u suprotnom smjeru. Zaposlenik koji napušta tvrtku sredinom godine, a odmor je već iskoristio u cijelosti, nije dužan vratiti dane niti njihovu protuvrijednost u novcu. Ako pak nije stigao iskoristiti sve što mu pripada, poslodavac isplaćuje novčanu naknadu za neiskorišteni ostatak prije isplate zadnje plaće.
Dodatni dani za posebne kategorije radnika
Uz osnovni fond, zakon izričito jamči više slobodnih dana pojedinim skupinama zaposlenika. Maloljetnici ostvaruju tri dodatna dana godišnje. Osobe s invaliditetom imaju pravo na dva, a roditelji djeteta s teškoćama u razvoju najmanje tri dana iznad minimuma.
Zaposlenici na mjestima s povećanim rizikom računaju na pet do sedam dana više, ovisno o stupnju izloženosti. U toj su skupini rudari, pojedine skupine zdravstvenih djelatnika, vatrogasci i drugi koji svakodnevno rade u teškim uvjetima.
Dio kolektivnih ugovora ide još dalje. Zaposlenici koji svakodnevno putuju na udaljena radna mjesta dobivaju dva do pet dodatnih dana. Pojedini poslodavci dodaju dane za stručno usavršavanje, volontiranje ili skrb o bliskim članovima obitelji. Sve se stavke zbrajaju sa zakonskim minimumom i stažnim uvećanjem, pa konačan broj dana u kalendaru lako prelazi trideset.
Koliko se plaća godišnji odmor
Za vrijeme godišnjeg odmora zaposlenik prima naknadu plaće jednaku prosjeku posljednja tri mjeseca rada. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike tu odredbu tumači izravno. Povišica iz referentnog razdoblja ulazi u izračun, dok vrijeme provedeno na bolovanju u pravilu ostaje izvan njega jer bi dodatno smanjilo osnovicu.
Zaposlenik s mjesečnom plaćom od tisuću eura i pravom na dvadeset dana godišnjeg odmora dobiva iznos koji odgovara punoj mjesečnoj plaći. Kod razmjernog izračuna proračun slijedi isti obrazac pa deset dana vrijedi polovicu, odnosno pet stotina eura.
Privremeni pad prometa, financijski gubici ili likvidnosna kriza poduzeća ne opravdavaju isplatu nižu od prosjeka iz referentnog razdoblja. Nadzor nad pravilnom isplatom provodi inspekcija rada, a zaposlenik razliku može potraživati i sudskim putem pet godina od dana kada mu je naknada trebala biti isplaćena.
Rokovi, prijenos i obveze obiju strana
Dogovor o rasporedu godišnjeg odmora pravna je obveza obiju strana. Poslodavac priprema plan najkasnije do 30. lipnja tekuće godine i s njim upoznaje sve zaposlenike. Zaposlenik korištenje pojedinog dijela odmora najavljuje u roku propisanom internim pravilnikom ili kolektivnim ugovorom, u pravilu najmanje petnaest dana unaprijed.
Zakon posebno štiti neprekinuto trajanje jednog dijela odmora. Dva tjedna moraju se iskoristiti odjednom, bez prekida, a preostale dane zaposlenik raspoređuje tijekom godine u dogovoru s poslodavcem. Cjeloviti dvotjedni blok ima medicinsku podlogu, budući da kortizol i krvni tlak padaju na zdrave razine tek nakon sedam do deset dana potpunog odmaka od posla.
Neiskorišteni dio prenosi se u sljedeću godinu i mora se iskoristiti najkasnije do 30. lipnja. Iznimku čine bolest, rodiljni i roditeljski dopust, kada se rok dodatno produljuje. Poslodavac vodi evidenciju iskorištenih i preostalih dana, a zaposlenik u svakom trenutku može zatražiti uvid u vlastiti status.
Prije potpisa ugovora ili pregovora o unapređenju isplati se otvoriti pravilnik i pronaći odredbe o fondu dana, stažnom uvećanju, načinu obračuna naknade i roku za prijenos. U tim fusnotama kroz dvadesetogodišnju karijeru često se skriva i do dva mjeseca razlike u ukupnom fondu slobodnih dana.
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