Kada se isplaćuje regres

Kod zaposlenika koji tijekom iste porezne godine rade kod dva ili više poslodavaca postupak je precizniji. Uplatu može izvršiti svaki od njih, ali je radnik dužan prethodno dostaviti pisanu izjavu o tome je li istu naknadu za tekuće porezno razdoblje već primio kod drugog ili bivšeg poslodavca. Izjava mora sadržavati iznos primitka te podatak je li na njega obračunat i uplaćen predujam poreza na dohodak. Bez te potvrde poslodavac neće moći ispravno provesti porezni obračun.