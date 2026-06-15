Što jesti kad boli žuč? Jedna vrsta prehrane je najbolja, a par stvari trebate posebno izbjegavati

Kod problema sa žuči, ali i kako bi se spriječili potencijalni problemi sa žuči, važno je obratiti pažnju na prehranu. Tako je najbolji način prehrane onaj mediteranski, a važno je jesti voće i povrće, cjelovite žitarice kao što su smeđa riža, kvinoja ili zobene pahuljice, a ne treba zanemariti ni ribu.