Prema astrolozima
Pet znakova u kojima se rađaju najmudrije žene: Rijetko griješe i uvijek se znaju snaći
Astrolozi su dugo proučavali Zodijak i izdvojili pet znakova u kojima se rađaju žene koje rijetko griješe i uvijek znaju kako se snaći.
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NAPOMENA: Horoskop je isključivo zabavnog karaktera te ne predstavlja znanstveno utemeljene činjenice niti prognoze.
Jarac: Razboritost i postupno građenje uspjeha
Žene rođene u ovom zemljanom znaku posjeduju urođenu ozbiljnost, smirenost i razboritost, što ih čini među najmudrijim pripadnicama Zodijaka. Vode se izrekom „triput mjeri, jednom reži“, zbog čega gotovo nepogrešivo donose ispravne odluke.
Karijeru i ljubavnu vezu žena rođena u znaku Jarca nikada ne gradi preko noći. Vrijedne su, uporne i marljive, a svoje kvalitete znaju polako i postupno istaknuti, uz mnogo mudrosti.
Vodenjak: Otvoren um i izbjegavanje sukoba
One su među najfascinantnijim ženama Zodijaka, a pritom posjeduju i posebnu mudrost. To su žene sa stavom koje uvijek imaju vlastito mišljenje, ali ga nikada ne nameću drugima. Ne smatraju da su uvijek u pravu. Ako shvate da s nekim ne mogu razgovarati jer ta osoba nije spremna prihvatiti drugačije mišljenje, jednostavno će se povući.
Djevica: Racionalnost i sposobnost sagledavanja šire slike
Njihova racionalnost ujedno je i njihova najveća prednost. Žene rođene u ovom zemljanom znaku vrlo su razumne i strpljive. Životnim situacijama često pristupaju kao promatračice, zbog čega ih mogu sagledati iz potpuno drukčije perspektive i gotovo uvijek pronaći rješenje. Zahvaljujući sposobnosti da se stave u tuđu poziciju, mnogo toga vide i razumiju.
Bik: Toplina i dragocjena životna iskustva
Žene rođene u znaku Bika smatraju se izvrsnim domaćicama, ali i među najstrpljivijim ženama. Ako vam zatreba mudar savjet o vezama, obratite se ženi Biku. Poznate su po tome što svoje iskustvo i znanje rado dijele s drugima. Žene Bikovi zrače unutarnjim mirom i dobrotom, a svoju toplinu velikodušno pružaju ljudima oko sebe.
Žena Bik često je muza svom partneru jer uvijek podržava njegove ambicije i predstavlja pouzdan oslonac u životu. Malo je žena koje će svom partneru radije dati mudar savjet od žene rođene u ovom znaku.
Ovan: Odgovornost i snaga u kriznim trenucima
Žene Ovnovi vrlo su odgovorne i smatraju da drže „sve konce“ života u svojim rukama. Strpljivo i uzdignute glave podnose sve teškoće koje im život donese. Rado pomažu drugima i brinu se za njih.
Žena Ovan osoba je na koju se njezini najbliži uvijek mogu osloniti i koja će uvijek biti uz njih. Bez sumnje, među najmudrijima su kada je riječ o rješavanju tuđih problema jer uvijek znaju pronaći pravi put kroz more izazova, piše Krstarica.com.
NAPOMENA: Horoskop je isključivo zabavnog karaktera te ne predstavlja znanstveno utemeljene činjenice niti prognoze.
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