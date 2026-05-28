Nijemci analizirali cijene ljetovanja u Europi: Grčka i Španjolska znatno skuplje od Turske i Hrvatske

Ljudi u Njemačkoj su zasigurno spremni potrošiti mnogo novca na odmore. Prema navodima iz aktualne Analize turizma (Tourismusanalyse), Nijemci su prošle godine na odmor potrošili rekordnih 1636 eura po osobi. Što se tiče najpopularnijih destinacija u europskom inozemstvu, najviše su u prosjeku potrošili u Grčkoj (1.872 eura), a najmanje u Austriji (1.183 €). U Hrvatskoj su, po navodima Analize turizma, prošle godine trošili 1.303 eura. Hrvatsku se, baš kao i Tursku, u toj analizi naziva „povoljnijom" zemljom, odnosno tretira kao destinacije u kojima turisti troše manje novca za (otprilike) istu razinu usluge nego u nekim drugim zemljama na Mediteranu. U analizi se između ostaloga o troškovima u 2025. može pročitati i ovu rečenicu: „Grčka i Španjolska znatno skuplje od Turske i Hrvatske."