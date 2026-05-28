Šušnjar nakon sukoba s Brnabić: "Ja ne znam da ima ijedan Ante Srbin"

28. svi. 2026. 07:33
14.05.2026., Zagreb - Sabor 10. sjednicu nastavlja raspravom o Konacnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u RTL Direktu komentirao je verbalni sukob s predsjednicom srpske Skupštine Anom Brnabić, poručivši da će svatko tko napada Hrvatsku dobiti odgovor, a odnose Srbije i Hrvatske opisao je kao vrlo loše.

Šušnjar je za RTL Direkt rekao da iza njegovih objava na društvenim mrežama ne stoje savjetnici nego osobna reakcija na izjave iz Srbije.

"Onaj tko uzme Hrvatsku u svoja usta, pogotovo na ovakav način, izaziva jedan genetski refleks ono što primite s majčinim mlijekom da morate braniti.

Pogotovo s ovako visoke dužnosti koju obnašam. Nakon adekvatnog odgovora koji je dobila, vidim da je jučer prešla na Crnu Goru", rekao je o svojem prepucavanju na mrežama s predsjednicom srbijanske Skupštine Anom Brnabić.

Osvrnuo se na prozivke Ane Brnabić

Na pitanje je li ga uvrijedilo što ga je Brnabić nazvala ustašom, Šušnjar je odgovorio da su teme ‘ustaša i partizana’ stalno prisutne u srpskom političkom prostoru.

"Ja ne znam da ima ijedan Ante Srbin. Ja sam spomenuo drugog Antu, a ne treba se odricati svojih korjena ni porijekla, kada vam paše ni kada vam ne paše. Ja uvijek s ponosom ističem tko sam, što sam i čiji sam', kazao je.

!Njima su glavne teme ustaše i partizani. Mi bismo ih trebali odlijepiti od tih tema i okrenuti prema budućnosti", rekao je. Dodao je kako Hrvatska želi biti konstruktivan susjed i lider regije.

Šušnjar tvrdi da su odnosi Hrvatske i Srbije na niskoj razini zbog politike Beograda. "Oni su i dalje zakopani u četnicima i ustašama, a to nisu teme o kojima možemo razgovarati", rekao je.

Dodao je da se Hrvatska često koristi za unutarnjopolitičke obračune u Srbiji.

